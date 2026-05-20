Una mujer volcó con su automóvil en Berazategui

Una mujer quedó atrapada dentro de un automóvil tras chocar y volcar este viernes en la intersección de las calles 14 y 117, en Berazategui oeste .En el lugar trabajaron los servicios de emergencia para asistir a la persona involucrada y evaluar su estado.

Una testigo del hecho señaló: “Iba a gran velocidad y quiso esquivar un auto que tenía adelante, perdió el control y volcó”. El siniestro se registró en una zona urbana de circulación habitual, mientras se investigan las circunstancias en que se produjo el vuelco.