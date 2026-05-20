¿Esvástica o sauvástica?: el misterio que podría resolverse por una marca que durante años fue parte importante de La Plata

Un hallazgo inesperado generó misterio y sorpresa en La Plata, luego de que un vecino encontrara un antiguo lacre de plomo con una supuesta cruz esvástica enterrado a pocos centímetros de profundidad frente a una vivienda de la zona de 63 entre 11 y 12. El descubrimiento ocurrió cuando Mauricio Mentasti, un luthier aficionado a la búsqueda con detector de metales, recorría la vereda junto a vecinos.

Según relató el hombre a EL DÍA, primero aparecieron restos de hierro oxidados y luego una pieza de plomo incrustada en escombros. Al limpiarla, observaron que tenía grabada una "esvástica" y la inscripción “La Plata”, lo que despertó interrogantes sobre el origen y la antigüedad del objeto. El hallazgo rápidamente generó repercusión entre vecinos y curiosidad por la posible relación histórica de la pieza con simbología vinculada al nazismo.

Aunque no existen precisiones sobre cómo llegó el objeto a ese lugar, el caso abrió distintas hipótesis y pedidos para investigar la zona y determinar el pasado de la pieza encontrada. ¿Y si era el logo de una marca que supo instalarse hace 100 años en el centro de La Plata?

¿Pero es o no es?

Volvamos tiempo atrás. Imaginate estar caminando por diagonal 80. Saliste de la Estación de trenes de 1 y 44 -aquella que simuló ser Austria de 1939 durante un par de semanas-. Te dirigís a plaza San Martín y llegando a calle 48 te sorprendés. ¿Una esvástica? Hace unos 100 años y al no tener tanto acceso a la información como hoy, rápidamente la asociaríamos y no podríamos creer que luego sería uno de los peores símbolos que alguna vez la humanidad haya visto. Sin embargo, tenía otro origen. Pero sí, con un giro diferente, en diagonal 80 y 48 una cruz gamada estaba al frente de lo que hoy es una financiera.

Vivienda para importantes figuras de La Plata, como el párroco de San Ponciano García Alonso y Josefina Beserra, presidenta del Hogar Maternal N°1 (ese que lleva más de 130 años, en 3 casi 45), era espacio para la publicidad. En lo alto, en su azotea, un cartel que decía Energina. Es que abajo funcionaba una estación de servicio y lubricentro, según el reconocimiento que hizo el grupo Fotos históricas de La Plata. Era el auge, a algo que ya nos es natural. Sin embargo, la diagonal ya no cuenta con estaciones en esa zona. Mucho menos el uso de cartelería en los techos de los mismos.

Energina, publicidad que terminó en polémica

Hacía apenas semanas que había comenzado la Primer Guerra mundial y al puerto de Buenos Aires arribaban mensualmente numerosos barcos. Pero en el bosque de mástiles y chimeneas se destacaba el San Melito: allá por 1914 era el buque petrolero más grande del mundo y traía una carga de fuel oil y asfalto mexicanos enviados por la Royal Dutch Shell a su primer representante en el país, la Anglo Mexican Petroleum Products Co..

Ese 10 de septiembre de 1914 comenzó. Los primeros pasos fueron cargamentos regulares de productos bituminosos de 500 a 1.000 toneladas para clientes, como Cervecerías Palermo. Para fin de año, Shell estaba terminando de construir seis tanques en Dock Sud para almacenar productos pesados y ya comercializaba en el mercado argentino el Transoil y el Ordoil, ambos aceites de uso industrial.

Al año siguiente, de esos tanques partió una red de cañerías para abastecer de combustible a clientes industriales. Operaba un departamento de asfaltos con técnicos especializados en vialidad y una flotilla de buques cisterna para abastecer a los más de 60 navíos que, cada día, recalaban en el puerto en Buenos Aires. En 1917, comenzó a explorar su primera concesión en la cuenca del Golfo San Jorge, en Comodoro Rivadavia, un área de 9.000 hectáreas.

En 1920, empezó la comercialización de diesel oil en tambores de 800 litros y envíos al interior del país. El paso se aceleró en 1921, cuando se abrió la primera sucursal en Rosario. Comenzó también la importación de nafta y kerosene y, a su vez, se inició la exploración del Yacimiento Diadema, a 27 kilómetros de Comodoro Rivadavia.

En 1922, lanza su primera marca de nafta, “Energina”, vendida en carros tanque. En Mar del Plata, se inauguraron los primeros surtidores “Little Junior”, que despachaban a razón de tres litros por minuto. En todo el país se vendía a domicilio el kerosene “Aurora”, una verdadera revolución en los hábitos cotidianos de los argentinos.

A finales de la década del 20' y con el surgimiento de la figura de Adolfo Hitler, el símbolo dejó de entenderse como de buena suerte y se confundió rápidamente con el emblema del Tercer Reich. Asociada al nazismo, de una publicidad y gran uso cotidiano a tener que cambiar rotundamente.

Además de la capital de la Provincia y en Ciudad de Buenos Aires, estaba en Rosario, Bahía Blanca, Rufino, Junín, Tres Arroyos, Mendoza, Ibicuy, Rafaela, San Francisco y otras ciudades. Este combustible era para "calderas (full oil) y para motores diesel". También para "asfaltos bituminosos" y "otra clase de pavimentos o caminos e impermeabilidad de paredes o cimientos". También hubo novedades culturales, como los primeros mapas turísticos, que ya en 1942 dieron lugar a la histórica y popular Guía Vial Shell (lo que en Europa era la Guía Michelín).

¿Era una esvástica?

A diferencia de la esvástica (brazo superior hacia la derecha), la sauvástica es en contra del sentido del reloj (brazo superior hacia la izquierda). De épocas milenarias, está asociado por varias religiones orientales a la buena suerte. Aunque claro, por el fuerte impacto de la Segunda Guerra Mundial queda casi directamente vinculado al Partido Nazi.

Así era el logo de Energina, la primera nafta que destiló Shell en nuestro país (en conjunto con el kerosene Aurora). Y un dato: hasta en la estación de Retiro las columnas de su fachada tienen esvásticas unidas en las puntas. Y quizás sea ese finalmente el logo encontrado cerca de parque Saavedra.