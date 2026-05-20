Alerta por la falta de personal en un área del Hospital San Juan de Dios

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Pacientes que realizan rehabilitación respiratoria en el Hospital San Juan de Dios de La Plata advirtieron sobre serios inconvenientes en el funcionamiento del servicio debido a la falta de personal especializado. Según denunciaron, las dificultades comenzaron hace varios meses tras jubilaciones y traslados de trabajadores que nunca fueron reemplazados, situación que impacta en la atención y el seguimiento de unas 60 personas que concurren al sector.
Según manifestaron los afectados, el área funciona con cuatro turnos y recibe a pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, muchos de los cuales asisten con equipos de oxígeno o recorren largas distancias para continuar con sus tratamientos. Sin embargo, actualmente el sector cuenta con un solo profesor de Educación Física especializado en rehabilitación respiratoria y es el único profesional que quedó en actividad.
“Por cualquier mínimo inconveniente el sector permanece cerrado”, señaló uno de los pacientes que habló con este diario. Según indicó, el reclamo ya fue presentado ante las autoridades del hospital mediante notas firmadas por pacientes del área y ya hubo pedidos de reunión con la dirección.
No obstante, no lograron ser recibidos por la dirección del establecimiento. Ante este panorama, se solicitó la intervención de las autoridades sanitarias de la Provincia. A la vez, se reclaman medidas urgentes para garantizar los tratamientos.
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