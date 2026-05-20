Se disparó: la inflación mayorista marcó 5,2% en abril

La suba de los combustibles pegó de lleno en la inflación / Archivo

La inflación mayorista volvió a encender señales de alerta en la economía argentina. El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró en abril una suba del 5,2%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y duplicó al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en el mismo mes marcó 2,6%.

El salto representó una aceleración de 1,8 puntos porcentuales frente al dato de marzo y dejó en evidencia el fuerte impacto que tuvo el encarecimiento internacional del petróleo en los costos de producción locales. En términos interanuales, la inflación mayorista acumuló un avance del 30,8%, mientras que en el primer cuatrimestre del año llegó al 11,6%.

El informe oficial detalló que los productos nacionales aumentaron 5,3%, mientras que los importados avanzaron 2,5%. La principal presión provino de sectores vinculados a la energía y a derivados industriales asociados a los hidrocarburos.

Dentro de los rubros locales, el mayor incremento se registró en Petróleo crudo y gas, con una suba mensual del 22,9%. Detrás aparecieron Productos pesqueros, con 16,8%; Productos refinados del petróleo, con 13,6%; Productos de caucho y plástico, con 7,4%; y Sustancias y productos químicos, con 5,1%.

El listado mostró con claridad el peso que tuvo el petróleo sobre la estructura de costos. Cuatro de los cinco rubros que más subieron tienen relación directa con la cadena hidrocarburífera. El encarecimiento del barril internacional impactó no sólo sobre combustibles, sino también sobre plásticos, químicos y materiales industriales.

La explicación principal aparece en el escenario internacional. La escalada bélica en Medio Oriente impulsó al barril de crudo por encima de los U$S100 y generó una fuerte presión sobre los mercados energéticos globales. Argentina sintió ese efecto de manera inmediata en los precios mayoristas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a relativizar el dato tras la publicación del INDEC. A través de redes sociales sostuvo que “casi el 85%” de la suba mensual se explicó por el shock externo derivado de la guerra y del aumento del petróleo.

Según precisó el funcionario, las divisiones Petróleo Crudo y Gas, Productos Refinados del Petróleo, Productos de Caucho y Plástico y Sustancias y Productos Químicos aportaron en conjunto 4,4 puntos porcentuales de los 5,2 del índice general.

Caputo afirmó además que, si se excluyeran esos componentes asociados al shock energético internacional, el resto del índice habría mostrado una variación cercana al 1,1% mensual.

Los datos oficiales respaldan parte de esa explicación. En el desglose de incidencias, Petróleo crudo y gas explicó 2,09 puntos porcentuales del índice total. Productos refinados del petróleo aportó otros 1,63 puntos y Sustancias y productos químicos sumó 0,46 puntos.

Más allá de la lectura oficial, el mercado sigue de cerca la diferencia creciente entre inflación mayorista y minorista. Mientras el IPC mostró cierta desaceleración en abril, los costos de producción continúan bajo presión.