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La Ciudad |SORPRESA CON UN DETECTOR DE METALES

Los misterios detrás de la esvástica en La Plata: piden analizar la zona

La pieza de metal fue hallada en la vereda, en 63 entre 11 y 12. Revive historias poco conocidas de la Segunda Guerra Mundial

Los misterios detrás de la esvástica en La Plata: piden analizar la zona

La pieza de plomo fue hallada en 63 entre 11 y 12 / EL DIA

20 de Mayo de 2026 | 04:46
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Mauricio Mentasti, es un luthier de la Ciudad que dedica parte de su tiempo libre a la búsqueda de tesoros con un detector de metales, actividad que comparte con su hijo pequeño como un juego más allá de lo que puedan encontrar. El domingo por la tarde, mientras recorrían, junto a algunos vecinos, el frente de su casa, el detector comenzó a sonar y apareció un objeto mucho más antiguo de lo que imaginaban: una pieza de plomo con una esvástica tallada.

El hallazgo ocurrió en 63 entre 11 y 12. “Sacamos un fierro pequeño, otro y otro, hasta que vimos esa punta que nos llamó la atención y seguimos removiendo. Ahí apareció esta pieza de plomo que tenía incrustado un trozo de escombro”, relató Mentasti.

Ante la primera mirada “nos dimos cuenta de que era un lacre de plomo. De movida, esto nos sorprendió. Y cuando sacamos la herrumbre, vimos que el lacre llevaba la imagen de la cruz esvástica”, describió el luthier. Del otro lado, además, la pieza tiene la inscripción “La Plata”.

 

Según el historiador, la Ciudad tuvo un rol estratégico durante la Segunda Guerra Mundial

 

Tras el descubrimiento, Mentasti se puso en contacto con especialistas para intentar determinar si se trata de un objeto histórico o de una pieza más reciente. Para el historiador platense Nicolás Colombo, el elemento “parece antiguo”, aunque advirtió que en arqueología “una pieza pierde valor si no tiene contexto”, por lo que consideró que, además de extraer el objeto, debería estudiarse el lugar donde fue encontrado.

Este hallazgo trajo al presente un pasado poco recordado sobre la Ciudad y su vínculo con el nazismo. “Hubo varios nazis en La Plata, desde Adolf Eichmann en Gorina, pasando por Josef Schwammberger que vivía en San Carlos. Ambos oficiales, que trabajaron en campos de concentración”, detalló el historiador.

En el caso de Schwammberger estaba en San Carlos como un vecino más. “Vivía sin esconderse, el Gobierno protegía a los nazis en ese momento. De hecho le avisaron cuando vinieron a buscarlo y pudo escapar a Córdoba”, añadió Colombo.

“Frente al teatro La Nonna (47 y 3) funcionó una célula de espionaje nazi y sobre avenida 60 del lado de Berisso se hacía propaganda nazi en una escuela alemana. También hubo nazis acá cerca en Magdalena, supuestamente en el Museo de La Plata y cuando llegaron submarinos alemanes a la costa argentina fueron platenses quienes investigaron esos casos”, relató el Colombo.

Según el historiador, la Ciudad tuvo un rol estratégico durante la Segunda Guerra Mundial. “Después de Buenos Aires, La Plata fue la ciudad con el centro de espionaje nazi más importante del país. Desde el Puerto La Plata salían barcos para abastecer a los aliados, y los espías locales avisaban a submarinos alemanes en el Atlántico”, explicó.

La primera película de ficción grabada en la Ciudad también podría ser una pista para seguir las huellas del nazismo en esta zona. Se trata de “Sombras en el Río”, dirigida por Jean Jacoby Renard quien desapareció misteriosamente tras el rodaje. “Cuando estrenó la película, los artistas platenses quisieron tratar con los que la habían filmado pero desaparecieron. Se dice que levantaron planos del Río de La Plata durante el rodaje”, contó el historiador Roberto Abrodos.

A eso se suma un episodio resonante de la guerra: la presencia del Admiral Graf Spee, el acorazado alemán que se refugió en aguas del Río de la Plata tras ser perseguido por buques británicos. “Lo hundieron cerca de Uruguay, pero los cañonazos se escuchaban desde la costa argentina”, recordó Abrodos.

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