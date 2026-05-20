El Gobierno rechazó las denuncias de Evo Morales y ratificó la ayuda humanitaria a Bolivia

El canciller Pablo Quirno desestimó las acusaciones lanzadas por Evo Morales, quien había denunciado una supuesta colaboración militar y el envío de elementos antidisturbios por parte del Gobierno de Javier Milei para reprimir las manifestaciones sociales en el vecino país.

El funcionario nacional aclaró el verdadero motivo del despliegue logístico y apuntó con dureza contra los sectores que promueven las protestas. “Esto comprueba lo que es el eje del mal. La Argentina ha contribuido con un avión Hércules para transportar alimentos, que son alimentos bolivianos, para saltar los bloqueos que están haciendo quienes simpatizan con Evo Morales”, precisó.

Además, el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, aprovechó la oportunidad para transmitir un profundo agradecimiento hacia la gestión de Javier Milei por la asistencia humanitaria en un contexto de extrema fragilidad interna, donde las agrupaciones campesinas alineadas con Morales exigen la dimisión del presidente Rodrigo Paz Pereira.

Aramayo elevó la tensión institucional al confirmar que el Palacio Quemado recurrirá a los tribunales internacionales para ponerle freno a Morales, quien actualmente se encuentra prófugo y con causas judiciales pendientes: “Lo que está sucediendo en el país ya tiene un rostro inexcusable, que es el del ex presidente Evo Morales. Eso es sedición, el daño al orden público, las acciones que se están tomando, tres muertos por los bloqueos ya por haberse negado a prestar incluso asistencia humanitaria. Eso es terrorismo de Estado”.

Asimismo, Quirno ratificó que existe un bloque regional consolidado y con una fluida sintonía política que respalda la institucionalidad en Bolivia. Este frente de apoyo internacional está integrado por Argentina junto a Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.

Bolivia se encuentra sumergida en una profunda y compleja crisis económica y política. Si bien las manifestaciones ciudadanas y los cortes de rutas se originaron de manera intermitente a comienzos de este año, la conflictividad social recrudeció con notable violencia durante las primeras semanas de mayo.