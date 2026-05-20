Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Gran Concurso de EL DIA: escaneá el código QR y ganá el álbum y 20 paquetes de figuritas del mundial

Política y Economía

Diputados: el oficialismo evitó la interpelación de Adorni y debate cambios en Zona Fría

La sesión comenzó con una polémica entre los libertarios y los legisladores kirchneristas

20 de Mayo de 2026 | 12:31

Escuchar esta nota

El oficialismo consiguió habilitar la sesión especial en la Cámara de Diputados para redefinir el régimen de Zona Fría para el consumo de gas, y la Ley Hojarasca.

El temario de la sesión, además de los cambios a la Ley de Zona Fría, abarca la aprobación de una serie de tratados y convenios internacionales, y la entrega de la medalla de honor a veteranos de la Guerra de Malvinas.

El Gobierno llegaba a esta sesión con los votos justos para aprobar el esquema reducido de subsidios para usuarios de gas. En ese marco, selló un acuerdo de último momento con seis provincias aliadas para que voten a favor de la iniciativa a cambio de subsidios por "zona cálida" al consumo de energía eléctrica.

Para completar los 129 diputados para habilitar la sesión sorprendió la colaboración de la radical monobloquista Karina Banfi, así como de las diputadas de Provincias Unidas María Inés Zigarán y Lourdes Arrieta, y de la neuquina Karina Maureira.

De esta manera, el oficialismo logró evitar la convocatoria para una hora más tarde que había solicitado la oposición, que pretendía seguir agitando en el Congreso en torno a los escándalos judiciales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, acusó al oficialismo de "mala fe parlamentaria" por "la trampa" de haber pedido una sesión una hora antes de la convocatoria opositora, y planteó una moción de orden para resolver la superposición de citaciones al recinto, y suspender la primera de ellas.

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno rechazó las denuncias de Evo Morales y ratificó la ayuda humanitaria a Bolivia

LE PUEDE INTERESAR

Restitución de fondos para provincias: miércoles de reunión clave en Casa Rosada

"Solicitamos que se pase a un cuarto intermedio a las 11, se permita confeccionar el quorum de esta sesión no solamente solicitada sino también convocada por al presidencia de esta cámara y en función de eso, si no hay quórum, se avance al respecto", solicitó el santafesino.

"La mayoría de este recinto expresamos la voluntad de seguir con esta sesión. Por la tanto la moción atípica que acaba de plantearse no debe votarse", contestó la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giúdici.

Acto seguido, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desestimó la moción de orden, al sostener que "no hay un solo antecedente que una sesión especial interrumpa o suspenda otra sesión en toda la historia parlamentaria". "Y no voy a ser el presidente que autorice esa situación por primera vez en la historia. No ha ocurrido nunca en la historia democrática de esta cámara como lo que están queriendo hacer. La moción del diputado Martínez es improcedente", ratificó.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los misterios detrás de la esvástica en La Plata: piden analizar la zona

El Gordo Dan se metió en la interna: afirma que Martín Menem le mintió al presidente Milei

Estudiantes va por un triunfo clave ante Flamengo: formaciones, hora y TV

Gimnasia buscará tres refuerzos en el mercado de pases y hablan de "salto de calidad"

Odontólogos suspenden la atención por PAMI y afecta a jubilados de La Plata

A los 79 años Gerardo Romano, habló sobre su enfermedad y el sexo: "Me gustaría..."

VIDEO. ¿El desencadenante del crimen en Villa Alba? Lo tumban a piñas, le roban la moto, fue por venganza y lo mataron

VIDEO.- Final feliz para el elefante marino que apareció en Isla Santiago: subió al camión y lo devolvieron al río
+ Leidas

Gimnasia buscará tres refuerzos en el mercado de pases y hablan de "salto de calidad"

Los misterios detrás de la esvástica en La Plata: piden analizar la zona

Estudiantes va por un triunfo clave ante Flamengo: formaciones, hora y TV

Estudiantes ya hizo la primera incorporación antes del comienzo del mercado de pases

Acoso escolar: condena millonaria a la Provincia por no actuar en un caso de bullying

Por la inflación hay cambio en el índice de ajuste de alquileres

EL DIA en Río | Samba Pincharrata: Estudiantes se hará sentir en Río

VIDEO.- Final feliz para el elefante marino que apareció en Isla Santiago: subió al camión y lo devolvieron al río
Últimas noticias de Política y Economía

El Gobierno rechazó las denuncias de Evo Morales y ratificó la ayuda humanitaria a Bolivia

Restitución de fondos para provincias: miércoles de reunión clave en Casa Rosada

Aparecieron carteles de Kicillof en CABA y los intervinieron con la frase "Cristina Libre"

El Gordo Dan se metió en la interna: afirma que Martín Menem le mintió al presidente Milei
Deportes
“Vamos Mono, ahora a rehabilitación”: Insfrán ya fue operado con éxito y Gimnasia lo espera
VIDEO.- Se conocieron los audios del VAR tras el final caliente de Boca y Cruzeiro
Paredes disparó contra el árbitro y habló de Riquelme en medio de rumores
En Wall Street hacen números y vaticinan quiénes serán los finalistas del Mundial 2026
Estudiantes va por un triunfo clave ante Flamengo: formaciones, hora y TV
Información General
Alerta mundial por un brote de ébola: para una experta de La Plata, "está perfecto lo que hizo la OMS"
Acoso escolar: condena millonaria a la Provincia por no actuar en un caso de bullying
Lograron el nacimiento de pollos incubados en huevos artificiales
Alerta por hantavirus en la Provincia: Salud confirmó más casos y se incrementó la cifra de fallecidos
Detuvieron al hijo del fundador de Mango por el presunto asesinato de su padre en un accidente de montaña
Policiales
VIDEO. ¿El desencadenante del crimen en Villa Alba? Lo tumban a piñas, le roban la moto, fue por venganza y lo mataron
Fuerte choque y caos de tránsito en 31 y 60: hubo un motociclista herido
Muerte en Chascomús: autopsia, reclamo y el nexo con La Plata
Indagan a los acusados de querer vengar un robo a “sangre y plomo”
La trama detrás de la “banda del 79”, acusada de sembrar terror en La Plata
Espectáculos
Gran Hermano: quiénes volverían en el repechaje de según las encuestas
El percance de Gustavo Garzón en los Martín Fierro: de la alfombra roja a tendencia en las redes
A los 79 años Gerardo Romano, habló sobre su enfermedad y el sexo: "Me gustaría..."
Se filtraron imágenes hot de Danelik y Brian Sarmiento en un hotel
Filosa respuesta de Wanda Nara a los que criticaron su Martín Fierro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla