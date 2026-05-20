Por la inflación hay cambio en el índice de ajuste de alquileres
Por la inflación hay cambio en el índice de ajuste de alquileres
Acoso escolar: condenan a la Provincia por no actuar en un caso de bullying
El hermano de Adorni sumó otros $21 millones a su declaración
Los misterios detrás de la esvástica en La Plata: piden analizar la zona
Muerte en Chascomús: autopsia, reclamo y el nexo con La Plata
Odontólogos suspenden la atención por PAMI y afecta a jubilados de La Plata
Cartonazo vacante y pozo de $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA
Moria vs. Georgina: una traición, años de pelea y un acercamiento televisado
Fruta y verdura de estación: días para cítricos, repollo y brócoli
Dolor en La Plata por la muerte del profesor doctor Oscar Alberto Giacomantone
La trama detrás de la “banda del 79”, acusada de sembrar terror en La Plata
Indagan a los acusados de querer vengar un robo a “sangre y plomo”
Alerta por la falta de personal en un área del Hospital San Juan de Dios
Un nene lucha por su remedio, contra el tiempo y la burocracia de la salud
Un elefante marino paró en la Isla Santiago y se niega a volver al agua
Organizaciones sociales y sindicatos marchan contra el ajuste en Salud
Fallas en los planes de vacunación y riesgos para chicos en edad escolar
Un camión sufrió una falla mecánica y perdió gran parte de su carga de carbón en la rotonda Favaloro
La Provincia habló de “catástrofe sanitaria” y apuntó contra Milei
Milei defendió a Menem, pero advirtió: “Santiago Caputo es mi hermano”
Reticencia de libertarios al proyecto de Kicillof para regular las apps
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A los 88 años falleció el profesor doctor Oscar Alberto Giacomantone, lo que dejó un hondo pesar entre sus familiares, allegados y en amplios círculos profesionales.
Era oriundo de la ciudad de La Plata, donde nació el 5 de noviembre de 1937 y construyó su historia personal y familiar.
Fue hijo de Domingo Giacomantone, argentino de ascendencia italiana y empleado de Correo, y de Pierina Tarquini, italiana naturalizada y maestra, de quienes heredó los valores que guiaron su vida.
Cursó sus estudios primarios en las escuelas Nº 15, Nº 10 y Nº 3 Almafuerte, donde también completó el secundario. Luego se graduó como Doctor en Medicina en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) con Diploma de Honor (promedio 9,60).
Contrajo matrimonio en primeras nupcias, de cuya unión nació su único hijo, Javier, hoy ingeniero. Luego se casó con Isabel Suárez, también doctora y profesora universitaria, con quien compartió su vida.
Desde su etapa universitaria abrazó la docencia como ayudante en Semiología y Propedéutica y participó en la Asamblea Universitaria (1958-1960) como representante estudiantil.
LE PUEDE INTERESAR
Actividades: concurso de fotografía y deportes
Ya graduado, ejerció como médico en ámbitos públicos y privados, integrando docencia y asistencia. Desarrolló toda su carrera hospitalaria en el Hospital San Martín de La Plata, donde accedió a distintos cargos hasta ser Jefe del Servicio de Clínica Médica del Pabellón Rossi.
En el ámbito universitario, continuó como docente hasta que en 1966, tras la intervención de las universidades por el gobierno de facto, renunció a todos sus cargos por considerarlo incompatible con sus convicciones democráticas y reformistas, aunque continuó colaborando de forma extraoficial. Años después, retomó la docencia y llegó a titular de la Cátedra de Medicina Interna “A”.
Tuvo destacada actividad en sociedades científicas, así como en la Fundación Profesor Emérito Dr. Bernardo Eliseo Manzino, que presidió entre 2011 y 2025, cuando fue designado Presidente Honorario Ad Vitam. Recibió reconocimientos como Profesor Emérito de la Universidad Nacional del Noroeste (UNNOBA) y Consulto (UNLP). Fue socio vitalicio de Estudiantes y del Club Regatas La Plata.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí