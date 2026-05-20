Dolor en La Plata por la muerte del profesor doctor Oscar Alberto Giacomantone

A los 88 años falleció el profesor doctor Oscar Alberto Giacomantone, lo que dejó un hondo pesar entre sus familiares, allegados y en amplios círculos profesionales.

Era oriundo de la ciudad de La Plata, donde nació el 5 de noviembre de 1937 y construyó su historia personal y familiar.

Fue hijo de Domingo Giacomantone, argentino de ascendencia italiana y empleado de Correo, y de Pierina Tarquini, italiana naturalizada y maestra, de quienes heredó los valores que guiaron su vida.

Cursó sus estudios primarios en las escuelas Nº 15, Nº 10 y Nº 3 Almafuerte, donde también completó el secundario. Luego se graduó como Doctor en Medicina en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) con Diploma de Honor (promedio 9,60).

Contrajo matrimonio en primeras nupcias, de cuya unión nació su único hijo, Javier, hoy ingeniero. Luego se casó con Isabel Suárez, también doctora y profesora universitaria, con quien compartió su vida.

Desde su etapa universitaria abrazó la docencia como ayudante en Semiología y Propedéutica y participó en la Asamblea Universitaria (1958-1960) como representante estudiantil.

Ya graduado, ejerció como médico en ámbitos públicos y privados, integrando docencia y asistencia. Desarrolló toda su carrera hospitalaria en el Hospital San Martín de La Plata, donde accedió a distintos cargos hasta ser Jefe del Servicio de Clínica Médica del Pabellón Rossi.

En el ámbito universitario, continuó como docente hasta que en 1966, tras la intervención de las universidades por el gobierno de facto, renunció a todos sus cargos por considerarlo incompatible con sus convicciones democráticas y reformistas, aunque continuó colaborando de forma extraoficial. Años después, retomó la docencia y llegó a titular de la Cátedra de Medicina Interna “A”.

Tuvo destacada actividad en sociedades científicas, así como en la Fundación Profesor Emérito Dr. Bernardo Eliseo Manzino, que presidió entre 2011 y 2025, cuando fue designado Presidente Honorario Ad Vitam. Recibió reconocimientos como Profesor Emérito de la Universidad Nacional del Noroeste (UNNOBA) y Consulto (UNLP). Fue socio vitalicio de Estudiantes y del Club Regatas La Plata.