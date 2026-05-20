Fruta y verdura de estación: días para cítricos, repollo y brócoli

Los cítricos y las hojas verdes lideran la demanda en invierno / Gonzálo Calvelo

Las frutas y verduras de estación no solo son más saludables, sino también más económicas. Con la nueva temporada, ya empiezan a destacarse en las verdulerías de la Ciudad por su mejor calidad y precio. Desde los comercios se sostiene que, en comparación al año pasado, “están más o menos igual”. Sin embargo, el valor de la papa, por efecto de la lluvia, aumentó entre el 13 y el 39 por ciento.

En la temporada otoño-invierno predominan verduras como batata, brócoli, coliflor, cebolla de verdeo, repollo y zanahoria, mientras que entre las frutas se destacan los cítricos —naranja, mandarina y pomelo—, junto con opciones disponibles todo el año como la pera, la manzana y la banana importada. Además de ser productos de estación, los cítricos ganan protagonismo por su aporte de vitamina C, para prevenir resfríos y gripes.

Laura, encargada de una verdulería situada en 3 y 45, explicó que “ahora lo que más hay es cítrico”. La mandarina sin semilla se vende a 1.300 pesos el kilo o dos mil pesos los dos kilos, mientras que la mandarina criolla, recién llegada, cuesta dos mil pesos el kilo. La naranja chica también se ofrece dos kilos por dos mil pesos o 1.300 pesos el kilo; la grande vale 1.600 pesos y la de ombligo 1.500 pesos. El limón bajó. Estaba cuatro mil pesos y hoy está 1.800 pesos el kilo. “Los precios son estacionales: cuando hay más producción, bajan”, afirmó.

Entre las verduras, el repollo aparece como una opción económica a mil pesos el kilo. La zanahoria, en cambio, subió: “La conseguimos a 1.600 pesos, pero está alrededor de dos mil pesos y más también”. El brócoli recién empieza a ingresar con buenos precios.

LA PAPA, CON AUMENTO DE PRECIO

Los productos que no son de temporada subieron: el morrón alcanza los 3.900 pesos el kilo, mientras el zapallito y el zucchini rondan los 3.500 pesos. El tomate varía según el tipo: 1.200 pesos el kilo el chico, 2.500 pesos el mediano y tres mil pesos el perita.

Durante todo el año se consiguen acelga, lechuga, espinaca, banana, limón, naranja, pera y manzana. En tanto, en gran parte del calendario hay apio, chaucha, puerro, remolacha, zapallo, calabaza y papa. Según Laura, con la llegada de las bajas temperaturas “empieza a salir mucho la verdura para hacer sopa y puchero”, platos típicos del invierno que vuelven a ocupar un lugar central en la mesa familiar.

La papa y la batata siguen siendo clásicos de las preparaciones invernales. Actualmente, el kilo de papa cuesta 1.500 pesos, aunque en los últimos días subió a 1.600 pesos por efecto de las lluvias, y podría continuar en alza.

Las verduras de hoja se mantienen accesibles: la lechuga cuesta dos mil pesos, la rúcula se ofrece dos paquetes por mil pesos y la espinaca tres por dos mil pesos.

Héctor Pestrin, productor con presencia en el Mercado Regional, señaló que los precios empezaron a variar por estacionalidad.

TEMPORADA DE CÍTRICOS

En otra verdulería situada en diagonal 80 y calle 4, Leticia, empleada del local, señaló que la temporada también está marcada por la abundancia de cítricos. “La naranja para jugo está dos kilos por 4 mil pesos o el kilo a 2.500 pesos. La de ombligo, tres mil pesos los dos kilos y la mandarina dulce sin semilla, dos mil pesos los dos kilos”, explicó. El limón cuesta tres mil pesos los dos kilos y el pomelo rosado 1.800 pesos el kilo.

Entre las verduras, el brócoli se ofrece a 3.500 pesos las dos unidades o dos mil pesos cada uno, mientras que el coliflor vale dos por 4.500 pesos ó 2.500 la unidad. La zanahoria se consigue a 1.800 pesos el kilo.

Durante todo el año siguen presentes productos como la banana ecuatoriana, que en este negocio, los dos kilos se consiguen a 4 mil pesos, manzana verde a 4.800 pesos el kilo y manzana roja a 5 mil pesos.

Entre los ingredientes más buscados para los platos calientes, como la acelga, los dos atados cuentan tres mil pesos y la espinaca, tres unidades por 2.500 pesos. El apio 2.300 pesos y la cebolla de verdeo 3.500 pesos.

También se destacan la papa negra, con un valor de dos kilos por tres mil pesos, y la papa lavada a 2.500 pesos el kilo, tras la suba registrada, ya que días atrás se vendía a 2.500 y 1.800 pesos respectivamente.

Se suma el morrón, muy usado en guisos y caldos: el rojo (2 kilos a cinco mil pesos), el verde (2 kilos a cuatro mil pesos) y el amarillo (tres mil pesos el kilo).