Odontólogos suspenden atención por PAMI: afecta a La Plata

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La crisis financiera que atraviesa el PAMI sumó un nuevo y preocupante capítulo para los jubilados y pensionados de la Región. En las últimas horas, los odontólogos de todo el país dispusieron la suspensión del servicio por tiempo indefinido debido a un severo atraso en las liquidaciones, la falta de actualización de las prestaciones y el constante incremento en los costos de los insumos profesionales.
Sobre el final de la tarde, PAMI informó que “fueron abonados todos los vencimientos pendientes vinculados a prestaciones odontológicas” y buscó llevar tranquilidad a sus más de 5 millones de afiliados en todo el país: “Hubo solo un pequeño retraso y hoy pagamos todos los vencimientos a los odontólogos, así que no debe haber ningún corte. El Instituto sigue muy de cerca las prestaciones y se hizo el pago correspondiente”, sostuvo el director ejecutivo, Esteban Leguízamo.
Desde la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (Appamia) emitieron un duro documento advirtiendo sobre el deterioro del sistema. Al respecto, la secretaria de la entidad, Fernanda Scoccia, alertó que “los valores han quedado completamente desfasados: estamos cobrando $372 el valor per cápita y así no podemos seguir sosteniendo la atención”.
Frente a este escenario, desde la organización gremial responsabilizaron a la obra social por la falta de respuestas.
Un odontólogo local que atiende por la obra social desde hace dos décadas graficó la gravedad de la situación a este diario: “El corte de pagos de PAMI ocurrió hace 60 días, en forma abrupta y sin avisar”. Según detalló, el esquema se volvió insostenible no solo por los alrededor de 370 pesos de la cápita por paciente, sino porque el valor reconocido para las prótesis no supera los 150 mil pesos por cada unidad, una cifra muy alejada de los costos reales de los materiales.
El profesional avisó que el conflicto alcanza a todas las especialidades nucleadas en Appamia.
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En ese sentido, denunció que mientras los médicos de cabecera sufrieron una fuerte reducción en sus ingresos, la situación de su sector es terminal: “A los médicos les bajaron la cápita de 3 millones a 1 millón y medio; a nosotros, directamente dejaron de pagarnos”, sostuvo en odontólogo.
Se calcula que, en total, PAMI arrastra una deuda de 500 mil millones de pesos con unos 17.000 prestadores.
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