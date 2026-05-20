Una quilmeña conmovió a Nueva York y ganó el premio estudiantil más importante por su IA

Las internaciones por gripe crecen y hay más consultas por casos de influenza, bronquiolitis y neumonías
Las internaciones por gripe crecen y hay más consultas por casos de influenza, bronquiolitis y neumonías
Milei defendió a Menem, pero advirtió: “Santiago Caputo es mi hermano”
Juntan firmas en rechazo al cambio de circulación en el Parque Saavedra
VIDEO. ¿El desencadenante del crimen en Villa Alba? Lo tumban a piñas, le roban la moto, fue por venganza y lo mataron
VIDEO.- Final feliz para el elefante marino que apareció en Isla Santiago: subió al camión y lo devolvieron al río
Odontólogos suspenden la atención por PAMI y afecta a jubilados de La Plata
Paredes disparó contra el árbitro y habló de Riquelme en medio de rumores
A los 79 años Gerardo Romano, habló sobre su enfermedad y el sexo: "Me gustaría..."
Cartonazo vacante y pozo de $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA
Los misterios detrás de la esvástica en La Plata: piden analizar la zona
Aparecieron carteles de Kicillof en CABA y los intervinieron con la frase "Cristina Libre"
Impuesto a Ganancias: ARCA no apelará más fallos contra jubilados
Muerte en Chascomús: autopsia, reclamo y el nexo con La Plata
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
En Wall Street hacen números y vaticinan quiénes serán los finalistas del Mundial 2026
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Fruta y verdura de estación: días para cítricos, repollo y brócoli
Dolor en La Plata por la muerte del profesor doctor Oscar Alberto Giacomantone
Fuerte choque y caos de tránsito en 31 y 60: hubo un motociclista herido
Frío polar sin tregua este miércoles en La Plata: ¿hasta cuándo siguen las bajas temperaturas?
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 20 de mayo 2026
La trama detrás de la “banda del 79”, acusada de sembrar terror en La Plata
Alerta por la falta de personal en un área del Hospital San Juan de Dios
Un nene lucha por su remedio, contra el tiempo y la burocracia de la salud
Una quilmeña conmovió a Nueva York y ganó el premio estudiantil más importante por su IA
Filosa respuesta de Wanda Nara a los que criticaron su Martín Fierro
Se filtraron imágenes hot de Danelik y Brian Sarmiento en un hotel
Organizaciones sociales y sindicatos marchan contra el ajuste en Salud
Fallas en los planes de vacunación y riesgos para chicos en edad escolar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La estudiante quilmeña Valentina Scheerle obtuvo el prestigioso premio "Gold Pencil" en los Young Ones Student Awards 2026 este martes en el Sony Hall de Nueva York mediante la creación de una plataforma de inteligencia artificial inclusiva. Ella diseñó este sistema de accesibilidad junto al realizador de animaciones Andrew Ordieres para la empresa Google. La propuesta de la joven bonaerense destacó sobre los trabajos de participantes de 39 países en uno de los certámenes de diseño y publicidad más exigentes a nivel global.
El proyecto galardonado se denomina "Google Prism" y propone una alternativa al uso corporativo tradicional de la tecnología de vanguardia. La plataforma adapta los contenidos de las pantallas en tiempo real a diferentes perfiles visuales y cognitivos de los usuarios. El software ofrece soluciones personalizadas para personas con daltonismo, dislexia o trastorno por déficit de atención con hiperactividad. La iniciativa demuestra que la inteligencia artificial tiene el potencial de eliminar barreras de acceso a la información y mejorar la inclusión en la vida cotidiana.
La historia de la ganadora comenzó en el partido de Quilmes, en el sur del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Valentina cursó sus estudios secundarios en la ciudad y proyectó su futuro académico en el exterior durante su adolescencia. La familia de la joven decidió la mudanza a los Estados Unidos tras la finalización del período de la pandemia. El grupo de viaje incluyó a sus padres y a su hermano menor en un nuevo rumbo hacia el estado de Florida. La estudiante completó su primer año de formación en la Universidad de Miami y posteriormente concretó su traslado al Savannah College of Art and Design en Georgia para finalizar su carrera de grado.
El camino vocacional de Scheerle requirió una búsqueda constante a través de distintas disciplinas artísticas. La quilmeña inició sus estudios en el campo del diseño gráfico y sumó de manera paralela una formación complementaria en fotografía. Este cruce de herramientas facilitó su ingreso al sector de la fotografía comercial y orientó su pasión hacia la publicidad y la construcción de marcas de valor. El entorno universitario norteamericano aportó una gran cantidad de infraestructura técnica para el desarrollo de sus proyectos. Sin embargo, la lejanía con su país natal representa el costo emocional más grande para Valentina, quien extraña a su familia, a sus amigos y a los sabores del dulce de leche y las empanadas.
La consagración de la joven ocurrió durante la celebración de la famosa Creative Week 2026 en la ciudad de Nueva York. El exigente jurado de la competencia otorgó múltiples reconocimientos al portfolio creativo presentado por la estudiante argentina. Valentina recibió el codiciado "Gold Pencil" por el uso creativo de la inteligencia artificial con Google Prism. Ella sumó además un "Silver Pencil" por su campaña "Launch It", un "Bronze Pencil" en la categoría de experiencias inmersivas y cinco Menciones de Mérito.
Este reconocimiento representa un puente directo hacia su inminente inserción profesional en las principales agencias del mercado internacional de la publicidad. La experiencia en el Sony Hall facilitó el contacto de la quilmeña con creativos de diversas partes del mundo para el intercambio de ideas innovadoras. Google Prism deja una lección profunda sobre el verdadero valor de la tecnología aplicada al bienestar social. La comunidad de Quilmes celebra el éxito de su vecina en una de las vidrieras artísticas más competitivas y prestigiosas del planeta.
LE PUEDE INTERESAR
Miércoles con cielo nublado en Quilmes y Berazategui
LE PUEDE INTERESAR
Llegó el equipo clave para salvar vidas en Neonatología del Iriarte
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí