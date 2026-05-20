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Una quilmeña conmovió a Nueva York y ganó el premio estudiantil más importante por su IA

Una quilmeña conmovió a Nueva York y ganó el premio estudiantil más importante por su IA
20 de Mayo de 2026 | 07:59

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La estudiante quilmeña Valentina Scheerle obtuvo el prestigioso premio "Gold Pencil" en los Young Ones Student Awards 2026 este martes en el Sony Hall de Nueva York mediante la creación de una plataforma de inteligencia artificial inclusiva. Ella diseñó este sistema de accesibilidad junto al realizador de animaciones Andrew Ordieres para la empresa Google. La propuesta de la joven bonaerense destacó sobre los trabajos de participantes de 39 países en uno de los certámenes de diseño y publicidad más exigentes a nivel global.

El proyecto galardonado se denomina "Google Prism" y propone una alternativa al uso corporativo tradicional de la tecnología de vanguardia. La plataforma adapta los contenidos de las pantallas en tiempo real a diferentes perfiles visuales y cognitivos de los usuarios. El software ofrece soluciones personalizadas para personas con daltonismo, dislexia o trastorno por déficit de atención con hiperactividad. La iniciativa demuestra que la inteligencia artificial tiene el potencial de eliminar barreras de acceso a la información y mejorar la inclusión en la vida cotidiana.

La historia de la ganadora comenzó en el partido de Quilmes, en el sur del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Valentina cursó sus estudios secundarios en la ciudad y proyectó su futuro académico en el exterior durante su adolescencia. La familia de la joven decidió la mudanza a los Estados Unidos tras la finalización del período de la pandemia. El grupo de viaje incluyó a sus padres y a su hermano menor en un nuevo rumbo hacia el estado de Florida. La estudiante completó su primer año de formación en la Universidad de Miami y posteriormente concretó su traslado al Savannah College of Art and Design en Georgia para finalizar su carrera de grado.

El camino vocacional de Scheerle requirió una búsqueda constante a través de distintas disciplinas artísticas. La quilmeña inició sus estudios en el campo del diseño gráfico y sumó de manera paralela una formación complementaria en fotografía. Este cruce de herramientas facilitó su ingreso al sector de la fotografía comercial y orientó su pasión hacia la publicidad y la construcción de marcas de valor. El entorno universitario norteamericano aportó una gran cantidad de infraestructura técnica para el desarrollo de sus proyectos. Sin embargo, la lejanía con su país natal representa el costo emocional más grande para Valentina, quien extraña a su familia, a sus amigos y a los sabores del dulce de leche y las empanadas.

La consagración de la joven ocurrió durante la celebración de la famosa Creative Week 2026 en la ciudad de Nueva York. El exigente jurado de la competencia otorgó múltiples reconocimientos al portfolio creativo presentado por la estudiante argentina. Valentina recibió el codiciado "Gold Pencil" por el uso creativo de la inteligencia artificial con Google Prism. Ella sumó además un "Silver Pencil" por su campaña "Launch It", un "Bronze Pencil" en la categoría de experiencias inmersivas y cinco Menciones de Mérito.

Este reconocimiento representa un puente directo hacia su inminente inserción profesional en las principales agencias del mercado internacional de la publicidad. La experiencia en el Sony Hall facilitó el contacto de la quilmeña con creativos de diversas partes del mundo para el intercambio de ideas innovadoras. Google Prism deja una lección profunda sobre el verdadero valor de la tecnología aplicada al bienestar social. La comunidad de Quilmes celebra el éxito de su vecina en una de las vidrieras artísticas más competitivas y prestigiosas del planeta.

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