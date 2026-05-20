A los 79 años Gerardo Romano, habló sobre su enfermedad y el sexo: "Me gustaría..."

Gerardo Romano, el actor de El Marginal habló sin filtros sobre su sexualidad, y cómo lo afecta la enfermedad neurocognitiva en su relación de pareja.

Así, Romano se sinceró sobre su nueva vida, a los 79 años, y a partir del diagnóstico de Parkinson, y cómo la enfermedad afectó su vida sexual: "Me gustará c... todos los días", tiró.

El valorado actor, lejos de victimizarse, remarcó que busca la manera de conectar con el placer a pesar de su diagnóstico médico:: "Dejé de tomar Viagra. Sigo funcionando, sí; no todo lo bien que desearía. Pero cada tanto por lo menos sí".

"Si fuera por mía lo haría varias veces por día, dos veces por día o tres, a la mañana, a la siesta y a la noche", y aclaró que su vida sexual actual dista mucho de lo que a él le gustaría.

"Sentí miedo. No quería morirme", reveló sobre el momento en que le dieron la noticia.

Asimismo, Romano sigue trabajando y cuenta su experiencia con este trastorno neurodegenerativo en los medios.

Finalmente, recordó que está feliz en pareja y que lleva una vida sana y ordenada.