Un elefante marino paró en la Isla Santiago y se niega a volver al agua

Sorpresa en la costa de Ensenada por un elefante marino / EL DIA

Enorme fue la sorpresa de los vecinos de Ensenada al encontrarse con un elefante marino que subió a la costa de la Isla Santiago.

La aparición revolucionó la isla y generó un operativo especial para devolverlo al río.

Consultado un vecino de la zona, dijo que el animal fue visto en la tarde del lunes, en la zona del puente levadizo que va a la isla, desde la avenida Almirante Brown.

No bien se encontraron con el animal, hubo una rápida comunicación con Fauna Silvestre de la provincia de Buenos Aires para que se aplique el protocolo correspondiente.

Desde el organismo le indicaron a los vecinos que “lo dejen en el lugar, que cuando esté tranquilo se iba a ir solo”.

“Habitualmente no suben a la costa, se quedan en el río pero este subió, se ve que venía cansado. Vienen, descansan un rato y se van”, agregó un vecino ensenadense.

Ayer, se acercó personal de Fauna, guardaparques y de la Fundación Temaiken para contener al animal, quién ya se había dispuesto sobre el acceso al Canal Santiago. Al cierre de esta edición, ante la negativa del animal de volver al agua y para resguardar su integridad, le colocaron una media sombra a modo de carpa con un camión en su interior “para que no se vaya para la ruta”, indicó una fuente que sigue de cerca el operativo.

“Están esperando que suba al camión para trasladarlo hasta Atalaya y que se vuelva al mar. Se ofreció una grúa para subirlo y llevarlo pero puede ponerse más agresivo”, señaló el portavoz.

Así, personal especializado quedó pendiente del animal para poder regresarlo a su hábitat. Según un video que trascendió, el animal reaccionó ante el acercamiento de una persona que intentaba observar de cerca al ejemplar y analizar los pasos a seguir para que pueda regresar a su hábitat.