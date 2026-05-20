Quilmes se quedó con el Martín Fierro más codiciado de la publicidad argentina

La emblemática marca cervecera Quilmes obtuvo el premio Martín Fierro al mejor aviso publicitario por su campaña "Decíselo" este lunes 18 de mayo durante la gala anual de la televisión argentina en Buenos Aires. La pieza creativa de la agencia La América conquistó el galardón tras vencer a tres importantes producciones del sector publicitario nacional. El jurado de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) reconoció la originalidad de esta propuesta que rinde homenaje a la identidad, el encuentro y las costumbres del distrito de Quilmes y de todo el país.

La terna de la categoría presentó una competencia sumamente exigente para los creativos locales. La campaña quilmeña compitió de forma directa contra las piezas "Tarjetita", producida también por la agencia La América para la empresa de salud Swiss Medical; "Universo Dadá", de la agencia La Comunidad para el Grupo Peñaflor; y "Paparazzi", desarrollada por Gut Buenos Aires para la firma Stella Artois. Todas las obras nominadas al galardón contaban con un antecedente de gran prestigio en el circuito profesional, ya que el Círculo de Creatividad Argentina distinguió a cada una de ellas con un premio Diente de Oro en su última ceremonia oficial de premiación.

El director de marketing de la compañía Quilmes, Guido Chapa Lofiego, subió al escenario de la ceremonia para recibir la estatuilla dorada de la noche. El ejecutivo pronunció un emotivo discurso ante las cámaras y los asistentes de la gala televisiva. Lofiego expresó su orgullo por el logro comercial de la marca y dedicó palabras de profundo agradecimiento a sus afectos más cercanos y a sus compañeros de tareas cotidianas. El director de marketing exclamó frente al micrófono del Sony Hall: "Simplemente decir que tengo la familia más hermosa del mundo, trabajo con el mejor equipo del mundo y nací en el país más hermoso del mundo. ¡Aguante Quilmes y aguante Argentina!".