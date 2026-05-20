Las internaciones por gripe crecen y hay más consultas por casos de influenza, bronquiolitis y neumonías

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires difundió un nuevo reporte epidemiológico en el que se advierte un aumento sostenido de las enfermedades respiratorias en territorio bonaerense, en un contexto marcado por el descenso de las temperaturas y el ingreso pleno a la temporada invernal. El informe oficial realiza un seguimiento de distintos eventos sanitarios y confirma que las infecciones respiratorias agudas continúan siendo uno de los principales focos de atención del sistema de salud provincial.

El boletín epidemiológico, elaborado por las áreas de vigilancia sanitaria bonaerenses, analiza la evolución de virus respiratorios, enfermedades transmisibles y otros eventos de notificación obligatoria que son monitoreados semana a semana para detectar posibles brotes o incrementos inusuales de casos.

Según se desprende del reporte, los cuadros respiratorios muestran una mayor circulación en distintos puntos de la provincia. Entre las patologías bajo vigilancia aparecen casos de influenza, bronquiolitis, neumonías y otras infecciones respiratorias agudas que suelen incrementarse durante los meses más fríos del año. En hospitales y centros de salud, este tipo de enfermedades representan una porción significativa de las consultas médicas y de las internaciones pediátricas.

El informe detalla que "en 2025 el mayor número de internaciones por IRA se registró entre finales de mayo (SE 22) y hasta mediados de julio (SE 29), alcanzando un máximo de 1.182 casos en la primera semana de junio (SE 23). A partir de entonces, en concordancia con el patrón nacional, se registró un descenso paulatino de las internaciones. En cuanto a los agentes virales identificados a través de la vigilancia por laboratorio, el virus sincicial respiratorio (VSR) fue el predominante desde fines de mayo (SE 24), manteniéndose como el principal responsable de las internaciones en el pico de la temporada. En menor medida, también se registró circulación de influenza A (H1N1 y H3N2), mientras que SARS-CoV-2, metapneumovirus, parainfluenza, adenovirus e influenza B mostraron una participación más acotada y heterogénea a lo largo del período".

Además agrega: "Respecto de la vigilancia por síndromes respiratorios desde el inicio del año 2026 hasta los primeros días de mayo (SE 18), en PBA se notificaron un total de 8.193 casos de bronquiolitis, 85.150 enfermedad tipo influenza y 10.756 neumonías, lo que representa una disminución de bronquiolitis del 20%, de ETI del 16% y 19% de neumonías, respecto al mismo período en 2025".

Refuerzo de medidas preventivas

Las autoridades sanitarias remarcaron que el escenario epidemiológico actual obliga a reforzar medidas preventivas, principalmente entre los grupos considerados de riesgo: adultos mayores, niños pequeños, personas inmunocomprometidas y pacientes con enfermedades crónicas. En ese sentido, insistieron con la necesidad de completar los esquemas de vacunación, mantener hábitos de higiene y evitar la automedicación ante la aparición de síntomas respiratorios.

El informe también pone el foco en la vigilancia activa que sostiene la Provincia sobre otros eventos epidemiológicos, incluyendo enfermedades transmitidas por mosquitos y patologías infecciosas que requieren monitoreo permanente. Desde la cartera sanitaria señalaron que el objetivo del sistema de vigilancia es anticiparse a posibles brotes y fortalecer la capacidad de respuesta de hospitales y centros de atención primaria.

En paralelo, el reporte epidemiológico se da en un momento en el que los efectores públicos comienzan a registrar una mayor demanda de atención vinculada a cuadros estacionales. El crecimiento de las consultas respiratorias es un fenómeno habitual durante esta época del año, aunque las autoridades buscan evitar una sobrecarga del sistema sanitario mediante campañas de prevención y vacunación.

En el caso de La Plata, el documento oficial no incluye un apartado específico con estadísticas diferenciadas sobre la capital bonaerense. Sin embargo, la ciudad forma parte del esquema integral de vigilancia epidemiológica provincial y es uno de los distritos monitoreados de manera constante debido a su densidad poblacional y a la fuerte circulación diaria de personas entre hospitales, universidades y organismos públicos.

La capital provincial cuenta además con algunos de los principales centros de referencia sanitaria de Buenos Aires, lo que convierte a La Plata en un punto clave para la detección y seguimiento de enfermedades respiratorias y eventos epidemiológicos complejos. En ese contexto, el monitoreo sobre la evolución de los casos adquiere especial relevancia de cara a los próximos meses de invierno.

Por último se destaca la importancia de la vacunación. Estos son los puntos donde se aplica la antigripal en la Provincia: https://www.gba.gob.ar/vacunacion/

