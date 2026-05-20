Fuerte choque y caos de tránsito en 31 y 60: hubo un motociclista herido

Un fuerte choque entre un automóvil y una motocicleta generó momentos de tensión y un importante caos vehicular durante la noche de este martes en la esquina de 31 y 60, en La Plata. El siniestro movilizó a efectivos policiales, personal de Patrulla Municipal y médicos del SAME, que trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar la circulación.

De acuerdo a las primeras informaciones que accedió EL DÍA, el impacto se produjo en plena intersección y obligó a cortar parcialmente el tránsito mientras se realizaban las tareas de asistencia y peritajes. La motocicleta quedó tendida sobre el asfalto, a pocos metros de donde frenaron los vehículos de emergencia.

Vecinos y automovilistas que pasaban por la zona se encontraron con un importante despliegue sobre la avenida 31, donde el tránsito permaneció reducido durante varios minutos, provocando demoras y desvíos en uno de los sectores más transitados de la ciudad.

En el operativo intervinieron profesionales del SAME, quienes asistieron a los ocupantes de la motocicleta en plena vía pública. También trabajó personal de la Policía Bonaerense y agentes de Patrulla Municipal, que organizaron la circulación para evitar nuevos inconvenientes.

Hasta el momento no trascendió oficialmente la gravedad de las heridas sufridas por las personas involucradas ni las causas exactas que desencadenaron el accidente. Las actuaciones correspondientes quedaron en manos de las autoridades policiales.