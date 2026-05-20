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Política y Economía

Aparecieron carteles de Kicillof en CABA y los intervinieron con la frase "Cristina Libre"

La interna entre el kicillofismo y el kirchnerismo sigue en distintos ámbitos

Aparecieron carteles de Kicillof en CABA y los intervinieron con la frase "Cristina Libre"
20 de Mayo de 2026 | 08:58

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Después que los últimos días aparecieran en Ciudad de Buenos Aires (CABA) carteles que decían "Axel o Milei", en referencia a una posible disputa electoral entre Kicillof y el Presidente, algunos fueron intervenidos con la frase "Cristina Libre", en referencia a Cristina Kirchner.

De esta manera, la interna que se viene registrando en el PJ entre el kicillofismo y el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires parece incluso haberse trasladado a CABA, donde el gobernador bonaerense comienza a desembarcar con el Movimiento Derecho al Futuro.

La semana pasada, Kicillof encabezó un acto en La Plata y durante un momento de su presentación algunos de los presentes comenzaron a gritar a favor de la ex mandataria, algo que lo atribuyeron a La Cámpora.

Esa situación hizo que durante otra actividad, Kicillof pidiera "no encerrarnos. No hay que perder el tiempo en internas", expresó, en una referencia a las provocaciones recibidas de parte de La Cámpora.

"Hay que ser humildes y generosos. Por eso, la construcción, más allá de alguna identidad política, más allá de la provincia de Buenos Aires porque no alcanza. Necesitamos construir una fuerza nacional, amplia, federal. Que esa fuerza no tenga centros ni controles remotos. Necesitamos una construcción donde cada provincia y cada sector tenga voz, participación y voto", planteó.

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