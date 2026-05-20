Muerte en Chascomús: autopsia, reclamo y el nexo con La Plata

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El informe forense apuntó al impacto vial como causa del deceso del adolescente de 15 años, mientras los familiares exigen que también se determine la responsabilidad del hombre que quedó filmado golpeándolo
La muerte de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años que falleció tras un choque en moto y una posterior agresión en plena calle en Chascomús, sigue sumando capítulos que profundizan la conmoción en esa ciudad bonaerense. Mientras la autopsia aportó un dato clave sobre la causa del deceso, la familia insiste en que la golpiza que sufrió el menor fue determinante. En paralelo, en las últimas horas se conoció el historial del hombre acusado de atacarlo: un vecino con domicilio en Chascomús, pero oriundo de La Plata y con antecedentes penales.
El caso ocurrió el martes 12 de mayo en la esquina de Jacarandá y Julián Quintana, cuando Kevin viajaba como acompañante en una moto Honda XR 150 junto a otro adolescente de 17 años. Ambos chocaron contra un Ford Ka conducido por una joven de 25 años. El impacto los hizo salir despedidos. Ninguno llevaba casco.
Lo que sucedió después quedó registrado en videos y es lo que hoy alimenta el reclamo de justicia de la familia del menor.
Mientras Kevin estaba herido en el piso, siendo asistido por personal médico y policial, un hombre se acercó y comenzó a golpearlo. Según las imágenes incorporadas al expediente, lo sujetó del cuello, le apoyó una rodilla sobre el cuerpo y le propinó varios golpes de puño en la cabeza.
Ese hombre fue identificado como Leandro Marzzellino, de 50 años y oriundo de La Plata.
En las últimas horas se conocieron los resultados preliminares de la autopsia realizada al cuerpo del adolescente. El informe determinó que Kevin sufrió una “fractura múltiple de cráneo”, considerada por los forenses como una lesión “idónea para producir la muerte”.
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Además, el estudio describió “politraumatismos de importancia”, principalmente en la zona torácica, y una hemorragia interna. Para la fiscalía que investiga el caso, la lesión fatal sería compatible con un impacto de alta intensidad, vinculado al choque y no, en principio, con la agresión posterior.
Ese dato fortaleció la hipótesis inicial del expediente: que la muerte se produjo como consecuencia del choque. Por ahora, la única imputada formalmente en la causa es la conductora del Ford Ka, acusada de homicidio culposo.
Sin embargo, la situación judicial del hombre que golpeó al adolescente sigue abierta. Fuentes del caso indicaron que podría ser imputado por lesiones, aunque aún restan pericias complementarias y estudios médicos antes de definir una calificación penal.
En ese contexto, la familia de Kevin rechaza de plano esa lectura judicial y sostiene que la golpiza fue decisiva.
“La muerte de Kevin es producto de los golpes que recibió en el piso”, aseguró el abogado de los familiares, José Arnaldo Equiza.
El padre del adolescente fue todavía más contundente: “Con la última piña me lo mató”.
Según el relato familiar, Kevin estaba consciente después del choque. Aseguran que incluso hablaba y pedía ayuda, pero que su estado empeoró tras la agresión.
“Nadie hizo nada para evitar que le peguen”, denunció en declaraciones televisivas.
El reclamo no apunta únicamente al agresor. Los familiares cuestionan además el accionar policial y médico.
Sostienen que mientras Kevin estaba reducido y esposado, el hombre logró acercarse y atacarlo sin que nadie lo frenara.
Mientras tanto, la fiscal Daniela Bertoletti Tramuja continúa reuniendo pruebas. En el expediente se analizan cámaras de seguridad, testimonios de vecinos, imágenes posteriores al choque y las pericias que deberán reconstruir exactamente cómo ocurrió todo.
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