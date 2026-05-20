Frío polar sin tregua este miércoles en La Plata: ¿hasta cuándo siguen las bajas temperaturas?

El frío polar continuará este miércoles en La Plata y a lo lejos empiezan a avizorarse días más templados, de acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este miércoles el organismo pronosticó cielo algo nublado a mayormente nublado, con vientos leves y temperaturas que se ubicarán entre 8 y 15 grados.

El jueves se presentará con cielo mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 4 grados y máxima de 13.

En tanto que para el viernes se espera cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 3 grados y máxima de 13 grados.

Para el fin de semana, el SMN prevé que comience con bajas temperaturas. No obstante, el domingo podría marcar el fin de la masa de aire frío y el lunes la marca mínima podría merodear los 10 grados.



