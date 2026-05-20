Avanzan las obras hidráulicas y de saneamiento en Abasto

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Las obras hidráulicas en la localidad de Abasto ya alcanzan un 70 por ciento de avance, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y optimizar la infraestructura hidráulica de la zona.
En ese marco, sobre 460 desde ruta 36 a 202 se trabaja en la recomposición de zanjas y en el recambio de caños de ingreso de sección de 400 milímetros.
Además, de calle 202 de 460 a 483 se llevan adelante tareas de limpieza del zanjón que conduce el agua hacia el arroyo Carnaval, con el fin de favorecer el drenaje y prevenir anegamientos.
El área será intervenida luego con trabajos de mejoramiento de calle como parte del Plan 1.000 Cuadras que impulsa el gobierno municipal platense en todas las localidades del partido.
En Abasto, el plan contempla la ejecución de 35 nuevas calles -10 con cordón cuneta, 15 con carpeta asfáltica y 10 con mejorado de tierra-, además de la reparación de 2.800 luminarias y la iluminación de 60 arterias.
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