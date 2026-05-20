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Policiales |YA SON SIETE LOS DETENIDOS POR ROBOS Y ENTRADERAS

La trama detrás de la “banda del 79”, acusada de sembrar terror en La Plata

La trama detrás de la “banda del 79”, acusada de sembrar terror en La Plata

La “banda del 79”, cada vez más complicada / Web

20 de Mayo de 2026 | 04:30
Edición impresa

La investigación judicial que busca desarticular a la denominada “banda del 79”, acusada de cometer una serie de violentas entraderas en distintos puntos de La Plata, sumó en las últimas horas un nuevo avance: ya son siete los detenidos en una causa que apunta a una organización delictiva integrada por al menos diez personas y que, según la Justicia, sembró temor en barrios del Casco Urbano, Gonnet y City Bell.

La pesquisa está a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, titular de la UFI N°15 de La Plata, quien desde fines de 2023 impulsa una investigación que permitió reconstruir el funcionamiento de una banda que -según el expediente- operaba de manera organizada, con roles definidos y una logística pensada para ejecutar robos domiciliarios, sustraer vehículos y manejar armamento ilegal.

Uno de los nombres que aparece entre los acusados es el de Ignacio Pugliese, de 21 años, señalado como uno de los presuntos integrantes del grupo. Según surge de su declaración indagatoria, se le imputan delitos por asociación ilícita, robos agravados y tenencia ilegal de arma de fuego, además de estar vinculado a al menos dos violentas entraderas ocurridas entre noviembre y diciembre de 2023.

Uno de esos hechos ocurrió el 24 de noviembre en una vivienda de 36 entre 141 y 142, donde un grupo armado irrumpió en una casa, amenazó a una familia y escapó con dinero, objetos de valor y un automóvil. Otro episodio que se le atribuye tuvo lugar el 17 de diciembre, en 135 entre 531 y 532, donde una joven fue golpeada mientras los delincuentes exigían dólares y pertenencias.

Para la fiscalía, la clave de la causa estuvo en el análisis de teléfonos secuestrados durante la investigación. Allí apareció un grupo de WhatsApp llamado “79”, número que en la jerga del juego clandestino significa “ladrón”, y donde -según la acusación- los sospechosos coordinaban movimientos, hablaban de armas y planeaban los golpes.

En los allanamientos realizados en distintos puntos de la región, los investigadores secuestraron armas, municiones, pasamontañas, guantes, precintos, celulares y elementos presuntamente robados, que ahora serán peritados.

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Con siete detenidos y una causa que sigue sumando pruebas, la Justicia considera que dio un paso decisivo para desarticular una de las bandas de entraderas más activas y peligrosas que operó en La Plata durante el último tiempo.

 

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