En Wall Street hacen números y vaticinan quiénes serán los finalistas del Mundial 2026

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La expectativa por la Copa del Mundo ya domina la agenda pública actual, consolidándose como la cita más relevante del calendario. Las proyecciones para esta edición de 2026, organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, apuntan a un despliegue sin precedentes y a una fuerte repercusión en las variables financieras internacionales.
Desde Wall Street, el equipo de analistas de Bank of America sostiene que el torneo se perfila como la mayor competencia deportiva de la historia debido a su nuevo formato de 48 seleccionados y 104 encuentros distribuidos en 16 sedes. De acuerdo con sus estimaciones, la audiencia global podría alcanzar los 6.000 millones de personas, una cifra equivalente a tres cuartas partes de la población del planeta, mientras que la concurrencia a las canchas rozaría los 6,5 millones de espectadores, duplicando los registros previos.
En el plano estrictamente deportivo, el relevamiento de BofA Global Research ubica a Francia como el principal candidato a quedarse con el título tras vencer a España en la definición. El informe también proyecta que Kylian Mbappé finalizará como el máximo anotador del certamen y que Lamine Yamal será elegido como la figura más destacada.
Por su parte, las herramientas de inteligencia artificial coinciden a grandes rasgos con el diagnóstico de la entidad bancaria, aunque introducen un matiz técnico al otorgarle a España el mismo porcentaje de probabilidades de consagrarse campeón.
Al evaluar el derrame económico de la competencia, los técnicos recuerdan el arraigo global del fútbol en un contexto donde el negocio del deporte aportó 2,3 billones de dólares en 2025, posicionándose como el décimo sector productivo global, con una proyección de crecimiento que trepa a los 3,7 billones para el año 2030.
En esa línea, un relevamiento conjunto entre la FIFA y la Organización Mundial del Comercio indica que el campeonato de 2026 podría traccionar unos 41.000 millones de dólares al producto interno bruto global y sostener más de 800.000 puestos de trabajo, concentrándose 185.000 de ellos en territorio estadounidense. El informe de Bank of America añade, de manera gráfica, que la distancia total recorrida por los simpatizantes que se trasladarán entre las sedes triplicará el trayecto entre la Tierra y el límite del sistema solar, lo que implicará un saldo muy favorable para las compañías aéreas.
Si se desglosan los datos de Estados Unidos, el país norteamericano recibiría unos 6.400 millones de dólares en concepto de turismo y registraría un movimiento económico general de 30.500 millones, con un aporte directo de 17.200 millones a su PBI. Para poner los números en perspectiva, los analistas señalan que los Juegos Olímpicos de París 2024 dejaron un beneficio estimado de entre 7.300 y 12.100 millones de dólares para su región metropolitana.
Los presupuestos oficiales de la FIFA confirman que el ciclo comercial de cuatro años que cierra en 2026 será el de mayor recaudación histórica, alcanzando los 11.000 millones de dólares. Este monto representa un incremento cercano al 50% en comparación con los 7.600 millones de dólares que ingresaron durante el período correspondiente al Mundial de Qatar.
Los especialistas detallan que los derechos de televisación superarán por primera vez los 4.300 millones de dólares, lo que significa una suba del 26% respecto a la edición anterior. Asimismo, los ingresos por patrocinio subirán un 50% hasta los 2.700 millones, mientras que la venta de entradas y servicios de hospitalidad generará cerca de 3.000 millones de dólares, una cifra idéntica a la recaudación sumada de los últimos seis mundiales.
Más allá de la organización central, existen otros rubros comerciales con perspectivas muy favorables de cara al torneo, entre los que se destacan las marcas de indumentaria deportiva, las empresas de bebidas, el sector gastronómico, las plataformas de apuestas online, los medios de comunicación y las redes sociales.
Bajo este escenario, los analistas de mercado insisten en que el peso de la competencia en los indicadores financieros estacionales será todavía más marcado esta vez. La explicación radica en que el certamen fue planificado en plena madurez de la era digital, lo que derivará en un flujo de consumo de datos inédito para la historia del deporte.
El informe técnico prevé la convergencia de tecnologías como la computación a exaescala, los gemelos digitales, el desarrollo de centros de datos, la robótica y el transporte autónomo. De hecho, se calcula que la transmisión de la final podría absorber hasta el 7% de todo el tráfico global de internet, debido al vuelco definitivo de los usuarios desde la televisión tradicional hacia los teléfonos móviles, los servicios de streaming y las redes.
Los investigadores observan que la dinámica digital ya compite de igual a igual con las señales televisivas clásicas, transformando a los espectadores habituales en usuarios activos que interactúan de forma simultánea a través de diferentes dispositivos.
De esta manera, el torneo funcionará como un laboratorio a gran escala para evaluar la convivencia entre las capacidades humanas y los sistemas automatizados, marcando el momento en que la inteligencia artificial deja de ser un soporte técnico para asumir tareas de gestión. Las estimaciones de Bank of America apuntan a que el Mundial generará 90 petabytes de información directa, un volumen que podría superar los 2 exabytes al contabilizar las transmisiones en vivo y las interacciones sociales que la IA procesará en tiempo real para coordinar la logística e infraestructura en los tres países organizadores.
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