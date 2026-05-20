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Por la inflación hay cambio en el índice de ajuste de alquileres

Ya se prioriza la fórmula que combina el costo de vida y la evolución del salario, que da una suba más moderada

Por la inflación hay cambio en el índice de ajuste de alquileres
20 de Mayo de 2026 | 04:48
Edición impresa

Se consolida una tendencia en las actualizaciones de alquileres en la Ciudad. El índice más utilizado es el que promedia la inflación con salarios, denominado Índice de Contratos de Locación (ICL) al resultar más bajo que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) que sólo incluye a la inflación. Esta medida refleja un profundo cambio en el mercado inmobiliario, ya que hasta principios de este año se utilizaba el IPC por sobre el ICL.

El salto de la inflación que no paró de subir durante los últimos diez meses generó que el IPC resulte bastante más caro que el ICL, ante el congelamiento de los salarios que amortiguan la suba de los alquileres.

En la comparación trimestral, cuatrimestral y semestral las diferencias son sustanciales, ya que cada punto impacta en alquileres que no bajan de los 400.000 pesos promedio. En el caso del índice de actualización semestral la diferencia es elocuente: mientras por el IPC la suba de actualización de junio es de 18,36 por ciento, en el caso del ICL quedó en 15,54, casi un tres por ciento de diferencia.

Si se toma como ejemplo un alquiler de 500.000 pesos, para junio pasará a costar 592.000 pesos, si se toma el 18,36 por ciento del IPC, mientras que por ICL la suba lleva al mismo precio de alquiler a 577.700 pesos.

EL ICL, EL ÍNDICE MÁS UTILIZADO

En el Foro Profesional Inmobiliario sostienen que “el ICL es el que más se utiliza porque actualiza a precio de mercado. Ya el IPC lleva a los valores bastante más arriba de los precios del mercado de alquileres en la Ciudad”.

Desde la entidad profesional se indicó que “con el ICL no se necesita aplicar bonificaciones. Esta ajustado a la realidad, que está bastante estable”.

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Por su parte, la martillera Gisela Agostinelli, sostuvo que “en la actualidad hay más oferta que demanda”, pero el mercado sigue en movimiento.

Agregó la profesional que “lo más consultado es por monoambientes y departamentos de 1 dormitorio”.

“Los locatarios se esfuerzan un montón para poder pagar el alquiler en tiempo y forma”, señaló Agostinelli, en diálogo con este diario.

Por otra parte, Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados expresó que “estamos viviendo una situación crítica en todos los hogares inquilinos. Alquileres que aumentan por encima de la inflación y salarios planchados generan que en algún momento del contrato ya no podamos seguir pagando el alquiler.

Mientras tanto, según relevamientos del mercado, los dueños de las viviendas obtienen una rentabilidad del 7% anual en dólares. La renta más alta de la historia producto de la desregulación”. No obstante, entre los inversores en el rubro se advierte por el peso que han adquirido los gastos fijos y costos por mantenimiento.

Según los datos comparativos de la entidad, desde que asumió Milei, en diciembre de 2023, la inflación fue del 303,5 por ciento, mientras que los alquileres subieron un 562 por ciento en el mismo periodo.

En Inquilinos Agrupados sostienen que la inflación de abril fue del 2.6% y las subas de alquileres estuvieron entre el 2,5 y el 11,7 por ciento. El porcentaje más bajo corresponde al Gran Buenos Aires, mientras que la más alta se registró en la Patagonia.

Con respecto a la inflación interanual, la misma fue del 32,4 por ciento, mientras que en el mismo periodo los alquileres subieron, según cada región, entre el 50,7 por ciento (GBA) y 87,4 por ciento (Patagonia). En el medio se ubicaron el Noreste y Noroeste, con un 81 por ciento promedio y en Cuyo con el 59,7 por ciento, según los datos brindados por la agrupación nacional de los inquilinos.

 

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