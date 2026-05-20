Filosa respuesta de Wanda Nara a los que criticaron su Martín Fierro

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Sin dudas, Wanda Nara fue una de las grandes ganadoras de la noche de los Martín Fierro 2026.
Allí, MasterChef Celebrity se llevó Mejor Reality y ella Mejor Conductora. Eso hizo estallar a muchas figuras del espectáculo y al resto de las nominadas.
Entonces Wanda, no se quedó callada y disparó una indirecta en sus redes.
Recordemos que, Wanda Nara fue a la gala acompañada de sus hijas, su madre y una cámara en mano. Con ella, grabó su propio backstage de la fiesta, desde que comenzó a prepararse, su recorrido y los momentos clave de la noche.
Entonces, un día después, subió un recorte a sus redes sociales con un mensaje dedicado a sus haters: "¿Alguien cura el mal de ojo?"
Claro que el premio más comentado fue el que se ganó, tanto por colegas como entre el propio público.
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Pero aquí, algo está claro, ella está orgullosa y va por más. Ya es la mimada de Telefe y hasta logró sentarse en la mesa de Susana Giménez, un lugar muy codiciado por otras conductoras del canal. Se puso en el bolsillo a los anteriores dueños y está haciendo lo propio con los nuevos.
"No necesitas la aprobación de colegas o artistas. La gente ya te eligió, se premiaba a la conducción, no a los años, trayectoria, ni otros títulos.
Tus colegas todas juntas ni se acercan a tu rating. Soporten", lanzó la panelista Nora Colosimo que expuso el mal momento que pasó Wanda Nara en la gala: "Este año a ver si trabajan educación algunos en TV, dado que no la escucharon, no la saludaron, poco profesionales y después quieren ganar".
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