Filosa respuesta de Wanda Nara a los que criticaron su Martín Fierro

Sin dudas, Wanda Nara fue una de las grandes ganadoras de la noche de los Martín Fierro 2026.

Allí, MasterChef Celebrity se llevó Mejor Reality y ella Mejor Conductora. Eso hizo estallar a muchas figuras del espectáculo y al resto de las nominadas.

Entonces Wanda, no se quedó callada y disparó una indirecta en sus redes.

Recordemos que, Wanda Nara fue a la gala acompañada de sus hijas, su madre y una cámara en mano. Con ella, grabó su propio backstage de la fiesta, desde que comenzó a prepararse, su recorrido y los momentos clave de la noche.

Entonces, un día después, subió un recorte a sus redes sociales con un mensaje dedicado a sus haters: "¿Alguien cura el mal de ojo?"

Claro que el premio más comentado fue el que se ganó, tanto por colegas como entre el propio público.

Pero aquí, algo está claro, ella está orgullosa y va por más. Ya es la mimada de Telefe y hasta logró sentarse en la mesa de Susana Giménez, un lugar muy codiciado por otras conductoras del canal. Se puso en el bolsillo a los anteriores dueños y está haciendo lo propio con los nuevos.

"No necesitas la aprobación de colegas o artistas. La gente ya te eligió, se premiaba a la conducción, no a los años, trayectoria, ni otros títulos.

Tus colegas todas juntas ni se acercan a tu rating. Soporten", lanzó la panelista Nora Colosimo que expuso el mal momento que pasó Wanda Nara en la gala: "Este año a ver si trabajan educación algunos en TV, dado que no la escucharon, no la saludaron, poco profesionales y después quieren ganar".