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Política y Economía |“Bomba” de vencimientos

El Tesoro acelera el “rulo” de los pesos

El Tesoro acelera el “rulo” de los pesos
3 de Mayo de 2026 | 03:15
Edición impresa

El Gobierno nacional enfrenta en mayo compromisos de deuda por un total de $6,9 billones bajo una estrategia que prioriza estirar el horizonte de los vencimientos hacia 2028 y 2029. Para cumplir con este propósito, el Tesoro intentará mantener niveles de renovación de deuda superiores al 100% y ampliar la colocación de bonos denominados en moneda dura para cubrir los pagos. En este marco, el desempeño de abril cerró con un financiamiento neto de $200.000 millones, logrando un rollover del 102,2%.

Distintos analistas sostienen que el actual programa de colocación de letras del Tesoro funciona más como una herramienta para retirar excedentes de pesos del mercado, en sintonía con la política de compra de divisas del Banco Central, que como una respuesta a necesidades propias de financiamiento.

Debido a que la actividad económica se encuentra planchada y el consumo manifiesta una tendencia a la baja, la demanda de dinero resulta insuficiente para absorber la liquidez generada por la emisión destinada a la compra de dólares.

Ante esta situación, el Ministerio de Economía opera como una “muleta” de la autoridad monetaria para retirar dicho excedente y evitar presiones inflacionarias.

No obstante, los especialistas advierten que este circuito financiero, en el cual el Banco Central emite pesos que luego toma el Tesoro para comprarle dólares y pagar deuda, puede tener ciertos límites. Todo depende cada vez más de lo financiero y de que no haya “acontecimientos inesperados o malas noticias desde la política”.

Respecto a los instrumentos utilizados, los inversores muestran una marcada preferencia por los títulos de corto plazo. Sobre el resultado de la última licitación, la consultora Equilibra señala que “la demanda volvió a la tasa fija corta” y destaca que la nueva LECAP a 43 días concentró el 61% de lo adjudicado, representando “la mayor proporción de tasa fija desde el 11 de febrero”.

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En el segmento de títulos en moneda extranjera, el Gobierno continúa con la emisión de Bonares, acumulando entre el AO27 y el AO28 un total superior a los u$s2.250 millones emitidos. En la última operación, el AO27 alcanzó su tope de emisión cortando al 5,04% nominal anual, lo que ratifica la continuidad de la demanda en el tramo dólar del mercado.

 

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