Toviggino: dudas por sus ingresos y su patrimonio

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El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, quedó en el centro de una investigación por la aparente contradicción entre su nivel de vida y sus declaraciones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según fuentes judiciales, el dirigente no abonó Impuesto a las Ganancias durante 2024, tras declarar ingresos cercanos a los 13 millones de pesos y consumos por unos 10 millones.
De acuerdo a esos datos, Toviggino habría considerado que no le correspondía tributar ese impuesto en ese período. La declaración correspondiente a 2025 aún no fue presentada.
Los registros fiscales muestran un patrón de pagos relativamente bajos en los últimos años: en 2023 abonó cerca de 4 millones de pesos en concepto de Ganancias; en 2022, 2,6 millones; en 2021, 2 millones; en 2020, 300 mil, y en 2019, 180 mil. Antes de ese año no registraba aportes en ese tributo.
Un informe comercial lo ubica dentro del nivel socioeconómico medio-alto, con ingresos estimados de entre 3,8 y 6,1 millones mensuales y bajo nivel de endeudamiento declarado.
Toviggino inició su ascenso en el fútbol en 2016, cuando fue designado presidente ejecutivo del Consejo Federal, impulsado por Claudio “Chiqui” Tapia. Con el tiempo, se consolidó como uno de los dirigentes más influyentes hasta ocupar el cargo de tesorero de la AFA.
En una reciente declaración ante la Justicia, aseguró que vive en una casa alquilada en Pilar, que es trabajador autónomo y que percibe ingresos mensuales de 5 millones de pesos, los cuales —según afirmó— le permiten sostener su nivel de vida.
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Sin embargo, la investigación también pone el foco en su presunto entramado empresarial. A través de distintas firmas vinculadas, Toviggino estaría asociado a decenas de propiedades y vehículos, además de sociedades como DCT SRL, HT, Indunoa, SOMA, Bori SRL, Norte Argentino SRL y 5 Esperanzas SA.
Entre los bienes que se le atribuyen figura una propiedad de alto valor en Pilar y gastos vinculados a actividades como la equitación. También se mencionan movimientos financieros relevantes en su entorno cercano, incluyendo inversiones y viajes al exterior.
El fiscal santiagueño Pedro Simón sostuvo en un dictamen que podría existir una “defraudación sistemática” vinculada al manejo de fondos de la AFA. La investigación apunta, además, a posibles maniobras de evasión fiscal mediante el uso de facturación apócrifa.
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