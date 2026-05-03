Pronunciamiento que hizo ruido, vacantes en veremos y un desembarco en tierra hostil
Pronunciamiento que hizo ruido, vacantes en veremos y un desembarco en tierra hostil
Adorni evitó una catástrofe y el oficialismo confronta para desviar el foco de las señales económicas adversas
Chicos, barberos y solidarios: le cortan a gente en situación de calle
Se multiplica el apoyo a Max Nordau tras el ataque con una molotov
Universidad: construir entre las diferencias y desde las coincidencias
Aulas platenses, en crisis: distracción digital, ausentismo y deterioro del aprendizaje
Colectivo o auto: moverse ya cuesta entre 50 mil y 100 mil pesos al mes
Que sí se corte: el telemarketing no deseado, un dolor de cabeza
Puñalada mortal en La Plata: el acusado de 22 años se negó a declarar
Una semana explosiva en el juicio por Maradona: audios y denuncias
La Libertad Avanza tiende puentes en busca de un armado más amplio
Créditos UVA vs. alquileres: quién gana en el bolsillo mensual
Ajuste en tensión: la recaudación cae y el gasto energético, presiona
“Baño de sangre”: el plan macabro para matar con hachas a dos hijas de Máxima
“Al borde de la invasión”: ahora Trump amenaza con tomar Cuba
Caos y terror en dos barrios y un ataque antisemita en la zona
Tarjetas de Nucleoeléctrica: detectan inconsistencias y cortan el uso corporativo
Menos subsidios a la luz y el gas, y más usuarios que pagan la tarifa plena
Una rebelión contra el gobernador de Tierra del Fuego y conflicto en el PJ
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Legislatura de Tierra del Fuego derogó la ley que habilitaba el llamado a una Convención Constituyente, en un movimiento que frenó la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gustavo Melella. La decisión se produjo después de que el mandatario firmara el decreto para convocar a elecciones de convencionales el próximo 9 de agosto.
La votación, que reunió a sectores opositores, se resolvió con 11 votos afirmativos. Los legisladores argumentaron que, en el contexto de crisis económica que atraviesa la provincia, no resulta viable afrontar los costos que implicaría el proceso reformador.
El revés legislativo fue celebrado por el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, lo que reavivó la tensión con el gobernador. Ambos dirigentes, que supieron compartir espacio en el frente Fuerza Patria, atraviesan ahora una marcada confrontación política.
Desde redes sociales, Vuoto respaldó la decisión del parlamento y cuestionó la oportunidad de la reforma: sostuvo que los recursos deberían destinarse a resolver problemas urgentes, como la situación de la obra social provincial.
En la gobernación, en cambio, atribuyen la maniobra a intereses electorales del jefe comunal, quien no podrá aspirar a un nuevo mandato como intendente y aparece como potencial candidato a gobernador en 2027.
El debate sobre la reforma se da en medio de un escenario económico complejo. Tierra del Fuego enfrenta protestas docentes por reclamos salariales y una creciente deuda de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), que según estimaciones superaba los $22.000 millones hacia fines de 2025.
LE PUEDE INTERESAR
Toviggino: dudas por sus ingresos y su patrimonio
LE PUEDE INTERESAR
El Tesoro acelera el “rulo” de los pesos
A esto se suman tensiones por la distribución de fondos entre los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, así como la reciente intervención del puerto de Ushuaia por parte del Gobierno nacional.
Desde el entorno de Vuoto sostienen que la reforma implicaría un gasto cercano a los $8.000 millones, en contraste con deudas que la provincia mantiene con los municipios. Además, encuestas recientes reflejan un bajo nivel de respaldo social a la iniciativa oficial.
Pese a la decisión legislativa, desde el Ejecutivo provincial aseguran que la derogación no altera el proceso, dado que el decreto de convocatoria ya fue firmado. En ese marco, analizan la posibilidad de vetar la resolución parlamentaria y no descartan avanzar en una judicialización del conflicto.
El episodio deja al descubierto una interna en ascenso dentro del peronismo fueguino, con derivaciones que podrían impactar en el armado político de cara a las elecciones de 2027.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí