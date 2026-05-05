Alak recibió a Pichetto, Monzó y Bossio

El intendente de La Plata, Julio Alak, mantuvo este martes un encuentro con el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, del que también participaron Emilio Monzó y Diego Bossio.

Los dirigentes coincidieron en la importancia de recuperar una agenda vinculada al trabajo, la producción y el desarrollo, en un contexto marcado por la caída de la actividad económica y el deterioro del entramado productivo. También plantearon que el peronismo debe ser capaz de interpretar esta nueva etapa, defendiendo la producción, el empleo y la movilidad social, pero también la estabilidad económica, las instituciones y una visión moderna del desarrollo.

En ese sentido, señalaron que la sociedad no pide épica permanente: demanda orden, previsibilidad y horizonte, y que la política tiene la responsabilidad de construir una alternativa con capacidad de gobierno y vocación de mayoría.

Al respecto, Alak expresó: “Coincidimos en la necesidad de fortalecer la unidad del peronismo para consolidar una alternativa con un desafío claro: conformar un gran frente popular y democrático, sin exclusiones que recupere el gobierno nacional para los argentinos.

Por su parte, Pichetto sostuvo que “el peronismo tiene que volver a ser una opción real de poder para la Argentina”.