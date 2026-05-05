La Justicia de Brasil dejó firme la condena y Juan Darthés irá a la cárcel por abuso sexual contra Thelma Fardin

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La Justicia de Brasil ratificó de manera definitiva la condena de seis años de prisión para Juan Darthés por el abuso sexual contra Thelma Fardin. El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región denegó las apelaciones de la defensa y validó la sentencia previa. Con esta resolución, el actor deberá cumplir su pena en un esquema que le permite la salida durante el día, pero lo obliga a dormir en el recinto carcelario.
El caso inició en 2018 con la denuncia de la actriz por hechos que ocurrieron en 2009. En aquel momento, la gira de la obra Patito Feo se encontraba en Nicaragua; Fardin contaba con 16 años y el actor con 45. Tras el anuncio de la decisión, la artista compartió un mensaje de gratitud en sus redes sociales para destacar el apoyo de su entorno. "Ganamos otra vez", expresó la actriz en su descargo.
Ganamos de nuevo ♥️ pic.twitter.com/F6vbws2rtK— Thelma Fardin (@soythelmafardin) May 5, 2026
La Justicia de Brasil ratificó de manera definitiva la condena de seis años de prisión para Juan Darthés por el abuso sexual contra Thelma Fardin. El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región denegó las apelaciones de la defensa y validó la sentencia previa. Con esta resolución, el actor deberá cumplir su pena en un esquema que le permite la salida durante el día, pero lo obliga a dormir en el recinto carcelario.
Por su parte, Amnistía Internacional Argentina celebró la resolución y señaló que esta decisión representa un paso decisivo en la lucha contra la violencia sexual. La organización remarcó que la sentencia dejó probada la agresión y que el fallo actual reafirma la importancia de la perspectiva de género en los tribunales.
Este expediente se destaca por un nivel de colaboración judicial sin precedentes. Los Ministerios Públicos Fiscales de Nicaragua, Brasil y Argentina trabajaron en conjunto para llevar el caso a juicio. Durante todo el proceso, Fardin contó con el patrocinio legal de Martín Arias Duval, Carla Junqueira y el equipo de especialistas de Amnistía Internacional.
La resolución actual cierra la etapa de discusión sobre los hechos y las pruebas. Según el comunicado oficial de las organizaciones acompañantes, la justicia ya realizó la valoración correspondiente y ahora solo resta la ejecución efectiva de la condena impuesta al actor.
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