Desafectaron a un alto funcionario policial bonaerense tras una grave denuncia vinculada a La Plata

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Un comisario general de la Policía Bonaerense fue desafectado de la fuerza tras una grave denuncia por amenazas de muerte en un episodio que involucra a una agente que presta servicio en La Plata. Se trata de Fernando Gastón Ghe, quien hasta las últimas horas estaba al frente de la Superintendencia de Seguridad Vial.
La medida fue adoptada por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense luego de la denuncia presentada por la subteniente Yanina Pali, destinada en el destacamento de El Peligro. Según indicaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió en la vivienda de la mujer, ubicada en la localidad de El Pato, partido de Berazategui, durante la madrugada.
De acuerdo al testimonio de la denunciante, el comisario llegó al domicilio en una camioneta, en estado de ebriedad y con un bolso que contenía dinero. En ese contexto se produjo una discusión que derivó en un forcejeo. Siempre según la presentación, Ghe la habría amenazado con matarla y luego quitarse la vida.
Tras la intervención de la Auditoría, se dispuso la inmediata desafectación del jefe policial, mientras que en paralelo avanzó la vía judicial. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Berazategui, dependiente de la Fiscalía General de Quilmes.
La investigación es llevada adelante por el fiscal Christian Granados, quien ya dispuso medidas de protección para la denunciante, entre ellas una restricción de acercamiento y la prohibición de todo tipo de contacto por parte del acusado. Además, el comisario fue formalmente notificado de la imputación en su contra.
El caso generó fuerte repercusión dentro de la fuerza, no solo por el rango del implicado sino también por la gravedad de los hechos denunciados. Mientras avanza la investigación judicial, no se descartan nuevas medidas en función de las pruebas que se vayan incorporando al expediente.
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