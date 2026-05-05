Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Racing y Vélez vs Gimnasia por los octavos de final

Luego de la fase regular del Torneo Apertura, la Liga Profesional dejó conformado el cuadro completo de los playoffs, los 16 equipos clasificados, sedes, días y ternas arbitrales para los cruces de octavos de final, entre los que se destacan los choques platenses: Estudiantes vs Racing y Vélez vs Gimnasia. Este martes, con todo definido, solo resta esperar al domingo para conocer el futuro de los conjuntos de la Ciudad.

La organización del certamen había confirmado el cronograma de las instancias decisivas y oficializó que la gran final se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el domingo 24 de mayo a las 15.30. Es por eso que ahora se informó que el Pincha y la Academia se enfrentarán en UNO el domingo a las 17, mientras que el Lobo visitará a Vélez en el Amalfitani el mismo día pero a las 21:30.

Sábado 9 de mayo

16.30 Talleres (4° A) – Belgrano (5° B) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Lucas Pardo



19.00 Boca (2° A) – Huracán (7° B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Diego Romero



21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A) TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

VAR: Facundo Tello

AVAR: Iván Núñez



21.30 Ind. Rivadavia Mza. (1° B) – Unión (8° A) -ESPN Premium-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Germanota

Domingo 10 de mayo

15.00 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Mauro Ramos Errasti



17.00 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B) TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Habib



19.00 River (2° B) – San Lorenzo (7° A) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Carlos Córdoba



21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B) TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gisela Trucco

Las instancias de Octavos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas.

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c) del Reglamento General de AFA.