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Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Racing y Vélez vs Gimnasia por los octavos de final

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Racing y Vélez vs Gimnasia por los octavos de final
5 de Mayo de 2026 | 19:02

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Luego de la fase regular del Torneo Apertura, la Liga Profesional dejó conformado el cuadro completo de los playoffs, los 16 equipos clasificados, sedes, días y ternas arbitrales para los cruces de octavos de final, entre los que se destacan los choques platenses: Estudiantes vs Racing y Vélez vs Gimnasia. Este martes, con todo definido, solo resta esperar al domingo para conocer el futuro de los conjuntos de la Ciudad.

La organización del certamen había confirmado el cronograma de las instancias decisivas y oficializó que la gran final se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el domingo 24 de mayo a las 15.30. Es por eso que ahora se informó que el Pincha y la Academia se enfrentarán en UNO el domingo a las 17, mientras que el Lobo visitará a Vélez en el Amalfitani el mismo día pero a las 21:30.

Sábado 9 de mayo

16.30 Talleres (4° A) – Belgrano (5° B) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Lucas Pardo

19.00 Boca (2° A) – Huracán (7° B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Diego Romero

21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A) TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Facundo Tello
AVAR: Iván Núñez

21.30 Ind. Rivadavia Mza. (1° B) – Unión (8° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Germanota

Domingo 10 de mayo

15.00 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mauro Ramos Errasti

17.00 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B) TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Habib

19.00 River (2° B) – San Lorenzo (7° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carlos Córdoba

21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B) TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gisela Trucco

Las instancias de Octavos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas.

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c) del Reglamento General de AFA.

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