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Persecución y caos en un barrio de La Plata: un joven fue detenido tras un intento de fuga

El sospechoso agredió a los agentes en medio de su resistencia. Se comprobó que circulaba a bordo de una moto con numeración adulterada

Persecución y caos en un barrio de La Plata: un joven fue detenido tras un intento de fuga
5 de Mayo de 2026 | 17:38

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Este martes 5 de mayo, un joven de 18 años fue aprehendido en La Plata luego de protagonizar una frenética fuga por diversas arterias de la ciudad. El incidente sumó agresiones físicas hacia los uniformados de la división motorizada y momentos de extrema tensión debido a la intervención de algunos vecinos de la zona que intentaron obstaculizar el procedimiento.

El suceso se originó en la calle 120, entre 39 y 40 de Barrio Hipódromo. En ese punto, los agentes de la motorizada realizaban labores de prevención cuando divisaron al conductor de una moto negra que se desplazaba sin la chapa patente colocada y sin el casco reglamentario. Al notar la proximidad policial, el sujeto incrementó la velocidad de forma repentina e inició una maniobra de escape.

La huida se prolongó por varias cuadras y requirió el apoyo de otros patrulleros y varias unidades del Comando de Patrullas. Finalmente, el sospechoso detuvo la marcha del rodado y continuó su escape a pie. En ese tramo, el joven comenzó a lanzar piedras contra los efectivos; uno de los proyectiles impactó de lleno en una de las motos oficiales y provocó daños materiales en la unidad.

Durante el operativo de captura, la situación se tornó crítica cuando un grupo de personas del barrio intentó interferir en el arresto y agredir a los policías. Ante el clima de hostilidad, las autoridades reforzaron el despliegue en el sector para asegurar el perímetro. A pesar de la resistencia, los uniformados lograron reducir al implicado.

El detenido, un joven de 19 años, fue esposado y trasladado a la Comisaría Segunda junto al vehículo. Al examinar la moto secuestrada, los peritos detectaron irregularidades graves que el rodado no poseía dominio, el cuadro no presentaba marcas visibles y el número de motor no coincidía con el registro original de fábrica.

La causa judicial se encuentra bajo la órbita de la UFI N° 8 del Departamento Judicial La Plata. El joven enfrenta cargos por atentado y resistencia a la autoridad, daño y la infracción contemplada en el artículo 289 del Código Penal, relacionada con la falsificación de numeración de objetos registrados.

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