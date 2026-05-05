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Murió Hugo Cánepa, reconocido hincha y periodista de Gimnasia

Murió Hugo Cánepa, reconocido hincha y periodista de Gimnasia
5 de Mayo de 2026 | 16:15

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Este lunes por la mañana, el histórico hincha de Gimnasia, Hugo Cánepa, falleció a sus 74 años. Luego de algunas semanas peleando con un delicado estado de salud, el integrante de la "Logia Tripera" partió y dejó un profundo pesar en el mundo mens sana

Canepa también formó parte de Tribuna Gimnasista, el periódico fundado por Néstor Basile, en un staff que también integraban Pico Sanzone, Fercho Domínguez, Rubén Vacaroni, Hugo Cánepa, Rafa Ton, Samanta Díaz, Marcelo Zilla, Federico Bon Duran, Gabriel Fernández, Javier Limousin, Aníbal Vicente, Eduardo Berisa, Julio César del Rivero y Daniel Barinaga.

Imagen de la novedad
Cánepa, a la derecha con gorra y camiseta de Gimnasia, presente en el homenaje a Tribuna Gimnasiasta en 2023 / Prensa Gimnasia

Otra de las luchas más importantes de Canepa fue la defensa del predio de la cancha de Gimnasia. "Los tablones del Bosque sentirán tu partida, el Pato ampliará su repertorio con estrofas impregnadas con tu nombre", fue una de las tantas despedidas que se podían leer en las redes. Otras de las pasiones de Canepa -además de Gimnasia- era la banda Callejeros. 

Tras la condena a los músicos luego de la tragedia de Cromañón, con un grupo de jóvenes y organizados bajo el nombre "La banda del viejo", encabezaba actividades en las plazas céntricas de La Plata y movilizaciones a Capital Federal en reclamo de la libertad de los integrantes de la banda. 


Canepa en una de las reuniones en la Plaza San Martín

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