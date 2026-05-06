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Desde el arranque: el PSG le gana 1 a 0 al Bayern Munich en la vuelta de la semifinal de la Champions

El conjunto bávaro quiere dar vuelta la serie luego de la derrota 5-4 en la ida

Desde el arranque: el PSG le gana 1 a 0 al Bayern Munich en la vuelta de la semifinal de la Champions

afp

6 de Mayo de 2026 | 16:07

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En el Allianz Arena, Bayern Múnich y PSG se enfrentan en busca del segundo pasaje a la final de la Champions League. Arsenal espera en la final luego de haberle ganado ayer al Atlético de Madrid por la mínima, con un gol de Bukayo Saka.

A los tres minutos, Ousmane Dembélé abrió el marcador con un remate de zurda tras una asistencia de Kvicha Kvaratskhelia. El conjunto de Luis Enrique estira el global a 6-4.

Formaciones de PSG vs Bayern:

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

PSG: Matvey Safonov; Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Désiré Doué, Ousmané Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

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