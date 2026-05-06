Circulaba por la Ruta 2 a la altura de La Plata, dio positivo en alcoholemia y lanzó una insólita justificación

Un operativo de control vehicular en la Ruta 2 de la Provincia de Buenos Aires detectó una situación de riesgo protagonizada por un transportista profesional. En el marco de las tareas de Seguridad Vial que encabeza el Ministerio de Transporte bonaerense, bajo la gestión de Martín Marinucci, se interceptó a un chofer con niveles de alcohol prohibidos para la conducción.

El protagonista del hecho es un hombre de 49 años, oriundo de la localidad de Ezeiza. Al momento de someterse al test de alcoholemia, el dispositivo arrojó un resultado de 0,65 gramos de alcohol en sangre. Ante la contundencia del examen, el conductor ensayó una explicación que llamó la atención de las autoridades presentes. “Comí una empanadita”, fue la frase que utilizó el camionero para intentar justificar el positivo. Luego, al brindar más detalles, relató: "Vine a buscar el camión a lo de mi mamá, me invitó una empanadita y la acompañé con un vasito nada más".

Sin embargo, los agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial mantuvieron la rigurosidad del procedimiento. El momento de la notificación y el diálogo con el infractor quedaron registrados íntegramente a través de las body cams que porta el personal, una herramienta que permite documentar con precisión los operativos diarios que se despliegan en el territorio provincial.

Como consecuencia de la falta cometida y en cumplimiento de la normativa de Alcohol Cero, el personal interviniente aplicó las sanciones correspondientes como la retención de la licencia de conducir, un acta de infracción y la imposibilidad de continuar con el traslado de la carga.

Desde la cartera provincial de Transporte subrayaron la gravedad de estas conductas, especialmente en vehículos de gran porte. Remarcaron que en las rutas bonaerenses "no hay excusas al volante", ya que el consumo de alcohol, sin importar la cantidad o el motivo, representa una gran amenaza.