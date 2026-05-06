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La hija de Ricardo Fort contó cuánto gasta por irse de fiesta una noche en Miami y generó indignación

La hija de Ricardo Fort contó cuánto gasta por irse de fiesta una noche en Miami y generó indignación
6 de Mayo de 2026 | 15:09

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Marta Fort volvió a quedar en el centro de la escena luego de revelar cuánto dinero suele gastar en una noche de fiesta en Miami. La hija de Ricardo Fort sorprendió al contar que puede desembolsar miles de dólares en salidas a boliches exclusivos y generó una fuerte reacción en redes sociales.

La confesión ocurrió durante una entrevista en el programa Resto del Mundo de Federico Bal, donde la influencer habló sobre el lujo, el consumo y la vida nocturna en Estados Unidos. En medio de la charla, reconoció que una noche “barata” para ella implica gastar US$3000.

Pero lo que más llamó la atención fue otra anécdota que relató entre risas: aseguró que estuvo a punto de gastar US$11.000 por error cuando le acercaron el PosNet para pagar en una mesa VIP. La cifra rápidamente se viralizó y abrió un fuerte debate en redes sobre los niveles de consumo y el estilo de vida que lleva la heredera del imperio Fort.

La anécdota de los US$11.000 que explotó en redes

Durante la entrevista, Marta Fort explicó que todo ocurrió mientras salía con amigos en Miami. Según contó, pidió distintas bebidas y consumos pensando que los precios eran bajos para el circuito nocturno de la ciudad.

“Yo veía el menú y decía ‘qué barato’. Pero eran tragos de 800 o 1000 dólares”, relató la influencer mientras reconstruía el momento en el que casi termina pagando una cifra descomunal.

Luego explicó que pidió varias bebidas premium y servicios especiales típicos de los sectores VIP de los boliches estadounidenses. Cuando le acercaron el PosNet para pagar, quedó impactada al ver el monto final. “Veo 11 y digo: ‘¿Cómo que 11.000?’. Ahí me dijeron que eran tres ceros”, recordó.

Finalmente, Marta frenó el pago antes de concretarlo, aunque reconoció que una salida nocturna promedio puede costarle igualmente varios miles de dólares. “Ayer gasté tres lucas, me abaraté un poco”, lanzó sin demasiadas vueltas, en referencia a US$3000.

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