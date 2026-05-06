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Fuerte reclamo en el oeste platense: denuncian que una desarrolladora de La Plata dejó sin luz a un predio y crece la inseguridad

Fuerte reclamo en el oeste platense: denuncian que una desarrolladora de La Plata dejó sin luz a un predio y crece la inseguridad
6 de Mayo de 2026 | 13:13

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Vecinos de la zona oeste de La Plata denunciaron una delicada situación en un predio semicerrado ubicado en 173 y 78, conocido como “Domenica”, donde aseguran que desde hace meses no cuentan con suministro eléctrico y enfrentan reiterados hechos de inseguridad.

Según relataron propietarios del lugar a EL DÍA, el conflicto se originó a partir de una deuda mantiene por el servicio de luz desde junio del año pasado. De acuerdo a la denuncia, el monto adeudado superaría los 5 millones de pesos, situación que derivó en el corte del suministro en todo el predio.

“Somos 92 lotes y 91 ya están vendidos. Ahora nos quieren hacer cargo a los propietarios de una deuda que no generamos para poder volver a tener luz, expresó una vecina que prefirió mantener el anonimato.

La falta de iluminación, indicaron, agravó los problemas de seguridad. “Se meten, cortan el alambrado y hacen lo que quieren porque está todo a oscuras”, advirtieron, al tiempo que señalaron la ausencia de controles y presencia policial en la zona.

Los damnificados aseguran que la situación se volvió insostenible y reclaman una pronta intervención para regularizar el servicio eléctrico y garantizar condiciones mínimas de seguridad en el barrio.

Mientras tanto, crece la preocupación entre quienes ya invirtieron en el lugar y temen por sus propiedades ante la falta de respuestas.

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