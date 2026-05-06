Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Paul McCartney vuelve a tocar el bajo en un nuevo disco de los Rolling Stones

Paul McCartney vuelve a tocar el bajo en un nuevo disco de los Rolling Stones
6 de Mayo de 2026 | 15:04

Escuchar esta nota

Paul McCartney volverá a colaborar con The Rolling Stones en Foreign Tongues, el nuevo disco de estudio que la histórica banda liderada por Mick Jagger lanzará durante 2026. El ex Beatle tocará el bajo en una de las canciones del álbum, marcando así su segunda participación consecutiva junto a los Stones tras su aparición en Hackney Diamonds en 2023.

El anuncio fue realizado por el propio grupo durante una presentación en Brooklyn y rápidamente generó repercusión en el mundo del rock. El disco contará además con colaboraciones de Robert Smith (The Cure), Chad Smith y Steve Winwood, en una producción que buscará mezclar el sonido clásico stone con matices más contemporáneos.

El nuevo trabajo se llamará Foreign Tongues y será el vigésimo sexto álbum de estudio británico de la banda. Según revelaron sus integrantes, el material fue grabado en los estudios Metropolis de Londres bajo producción de Andrew Watt, el mismo productor detrás de Hackney Diamonds. La banda aseguró que gran parte del disco fue registrada en menos de 30 días, apostando por un sonido más crudo y directo.

Entre las canciones ya presentadas aparecen “In The Stars” y “Rough and Twisted”, esta última lanzada inicialmente bajo el pseudónimo The Cockroaches. El grupo utilizó esa identidad para alimentar el misterio alrededor del proyecto y generar expectativa entre fanáticos y coleccionistas.

Un nuevo cruce histórico entre Beatles y Stones

La participación de McCartney vuelve a poner en escena uno de los cruces más simbólicos de la historia del rock británico. Aunque durante décadas existió una supuesta rivalidad entre The Beatles y los Stones, con el tiempo esa competencia quedó más asociada al mito que a conflictos reales entre músicos.

En esta ocasión, McCartney grabó el bajo para el tema “Blue Moon Over London”, una canción que Keith Richards describió como “un viaje directo a las raíces del blues que compartían en los años 60”. El ex Beatle ya había participado en Hackney Diamonds, donde aportó su bajo en la canción “Bite My Head Off”.

El álbum también incluirá una aparición póstuma de Charlie Watts, fallecido en 2021. Parte de sus grabaciones quedaron registradas durante sesiones previas y ahora serán utilizadas como homenaje dentro del nuevo material.

Con más de seis décadas de carrera, los Rolling Stones siguen apostando por nuevos discos y colaboraciones de peso. Foreign Tongues llegará acompañado de ediciones especiales en vinilo, CD y formatos de colección, reforzando la idea de que la banda todavía busca convertir cada lanzamiento en un acontecimiento cultural.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Confirman los horarios de los cruces de 8vos entre Estudiantes vs Racing y Gimnasia vs Vélez

FOTOS. ¡A 30 años del histórico 6-0 de Gimnasia a Boca, en la inauguración de palcos en La Bombonera!

Cayó el ladrón que golpeó y le robó a nene de 12 años mientras iba a la escuela en La Plata

El Pincha en Perú con ausencias y un probable once

El cielo se pone gris en La Plata y lanzan alerta por tormentas: ¿cuándo llegan?

Clausuraron el supermercado Vea de 2 y 45: los motivos

VIDEO.- En facultades y colegios de la UNLP hay temor a perder cursadas tras otra semana de paro docente

VIDEO. Abrieron el celular de Rocío Alvarito y sacaron un material impactante
+ Leidas

Noche de Copa para Estudiantes, que visita a Cusco y quiere estar a la altura: formaciones, hora y TV

Llueve en La Plata: hay alerta por tormentas severas y ráfagas de viento de hasta 90 km/h: ¿se extiende hasta el jueves?

¿Un Hard Rock Café en La Plata? Cómo será la transformación del Estadio Único

EL DÍA EN PERÚ | En fotos y video, así viven la previa copera los hinchas de Estudiantes

VIDEO. Habilitaron el nuevo puente sobre el Arroyo El Gato en la 520: prueban el sistema hidráulico

Furia de Meloni por fotos falsas en ropa interior

Javier Milei está en serios problemas

Inquilinos contra las cuerdas en La Plata: alquileres y expensas ya se llevan casi la mitad de los ingresos
Últimas noticias de Espectáculos

De La Plata al mundo: un grupo de niñas competirá en el Mundial de Reggaetón en Montevideo

Mundial 2026, donde mirarlo por TV: dos plataformas anunciaron un acuerdo para transmitir los 104 partidos

La hija de Ricardo Fort contó cuánto gasta por irse de fiesta una noche en Miami y generó indignación

Murió Ted Turner, creador de la cadena CNN: fundó el primer canal de noticias activo las 24 horas
La Ciudad
De La Plata al mundo: un grupo de niñas competirá en el Mundial de Reggaetón en Montevideo
Docentes marcharon en La Plata y reclamaron mejoras salariales frente al Ministerio de Educación
Operativo preventivo por tormentas: el Municipio interviene desagües y sumideros para favorecer el drenaje del agua
Denuncian que una desarrolladora de La Plata dejó sin luz a un predio y crece la inseguridad
Reclamo vecinal en Villa Elvira: denuncian que una plazoleta lleva más de un año sin iluminación
Información General
Qué es la enfermedad de Fabry: especialistas advirtieron sobre el retraso del diagnóstico
El cáncer y la enfermedad renal crónica entraron al sistema nacional de vigilancia epidemiológica
Cuál es la marca china que lanzó planes de ahorro en 84 cuotas: cuánto se paga por mes
Carry on pago: aerolíneas comienza a cobrar por el equipaje de cabina
Piden a Argentina no encarecer los pasajes aéreos
Policiales
VIDEO. "Fue un vasito": circulaba por la Ruta 2 dio positivo en alcoholemia y lanzó una insólita justificación
Buscan a la "Renoleta del bien", la reliquia que le robaron a un solidario estudiante de la UNLP
Un policía de La Plata perdió el control de su moto, chocó contra la rambla y cayó al asfalto de la bajada de la Autopista
Robo millonario frente a un banco en La Plata: detuvieron a un sospechoso tras allanamientos
VIDEO.- Crimen en Los Hornos: el crudo relato de una madre devastada
Deportes
Mundial 2026, donde mirarlo por TV: dos plataformas anunciaron un acuerdo para transmitir los 104 partidos
Noche de Copa para Estudiantes, que visita a Cusco y quiere estar a la altura: formaciones, hora y TV
EL DÍA EN PERÚ | En fotos y video, así viven la previa copera los hinchas de Estudiantes
Estudiantes quiere cambiar la historia ante los equipos peruanos
Marcelo Torres: “Espero seguir en Gimnasia por muchos años más”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla