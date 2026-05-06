Paul McCartney vuelve a tocar el bajo en un nuevo disco de los Rolling Stones

Paul McCartney volverá a colaborar con The Rolling Stones en Foreign Tongues, el nuevo disco de estudio que la histórica banda liderada por Mick Jagger lanzará durante 2026. El ex Beatle tocará el bajo en una de las canciones del álbum, marcando así su segunda participación consecutiva junto a los Stones tras su aparición en Hackney Diamonds en 2023.

El anuncio fue realizado por el propio grupo durante una presentación en Brooklyn y rápidamente generó repercusión en el mundo del rock. El disco contará además con colaboraciones de Robert Smith (The Cure), Chad Smith y Steve Winwood, en una producción que buscará mezclar el sonido clásico stone con matices más contemporáneos.

El nuevo trabajo se llamará Foreign Tongues y será el vigésimo sexto álbum de estudio británico de la banda. Según revelaron sus integrantes, el material fue grabado en los estudios Metropolis de Londres bajo producción de Andrew Watt, el mismo productor detrás de Hackney Diamonds. La banda aseguró que gran parte del disco fue registrada en menos de 30 días, apostando por un sonido más crudo y directo.

Entre las canciones ya presentadas aparecen “In The Stars” y “Rough and Twisted”, esta última lanzada inicialmente bajo el pseudónimo The Cockroaches. El grupo utilizó esa identidad para alimentar el misterio alrededor del proyecto y generar expectativa entre fanáticos y coleccionistas.

Un nuevo cruce histórico entre Beatles y Stones

La participación de McCartney vuelve a poner en escena uno de los cruces más simbólicos de la historia del rock británico. Aunque durante décadas existió una supuesta rivalidad entre The Beatles y los Stones, con el tiempo esa competencia quedó más asociada al mito que a conflictos reales entre músicos.

En esta ocasión, McCartney grabó el bajo para el tema “Blue Moon Over London”, una canción que Keith Richards describió como “un viaje directo a las raíces del blues que compartían en los años 60”. El ex Beatle ya había participado en Hackney Diamonds, donde aportó su bajo en la canción “Bite My Head Off”.

El álbum también incluirá una aparición póstuma de Charlie Watts, fallecido en 2021. Parte de sus grabaciones quedaron registradas durante sesiones previas y ahora serán utilizadas como homenaje dentro del nuevo material.

Con más de seis décadas de carrera, los Rolling Stones siguen apostando por nuevos discos y colaboraciones de peso. Foreign Tongues llegará acompañado de ediciones especiales en vinilo, CD y formatos de colección, reforzando la idea de que la banda todavía busca convertir cada lanzamiento en un acontecimiento cultural.