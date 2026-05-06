De La Plata al mundo: un grupo de niñas competirá en el Mundial de Reggaetón en Montevideo

Un grupo de niñas de La Plata viajará el próximo 15 de mayo a Montevideo, Uruguay, para representar a la ciudad y al país en el Mundial de Baile TIR (Torneo Internacional de Reggaetón), una experiencia que combina talento, esfuerzo y sueños cumplidos. Integrado por bailarinas de entre 10 y 13 años, el equipo competirá en la categoría Infantil B en las modalidades Crew y Mega, luego de haber obtenido su clasificación en noviembre pasado tras superar las instancias selectivas nacionales.

El grupo entrena diariamente entre dos y tres horas en el Club CEM, ubicado en 19 y 59, un espacio que se transformó en mucho más que un lugar de ensayo. Allí, bajo la dirección de Viviana Gugliara y con la profesora Eliana Cabiedes como líder del equipo, acompañada por su ayudante Dana, las jóvenes construyeron una identidad colectiva basada en la disciplina y la pasión por la danza.

“Han llegado hasta aquí luego de un año de trabajo y esfuerzo constante”, destacaron las familias, que acompañan cada paso del proceso. “No solo van a vivir la experiencia de un mundial, sino el reconocimiento de que con perseverancia y dedicación es posible cumplir los sueños”.

Detrás de cada coreografía hay horas de práctica, compromiso familiar y un fuerte sentido de pertenencia. “El club es un espacio de contención y amor, donde no solo forman bailarinas sino también personas”, remarcaron quienes impulsan el proyecto. Con ilusión y orgullo platense, las niñas se preparan ahora para subir al escenario internacional y llevar a lo más alto la cultura y el talento de La Plata, demostrando que los grandes sueños también empiezan en un salón de ensayo del barrio.