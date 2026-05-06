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Docentes marcharon en La Plata y reclamaron mejoras salariales frente al Ministerio de Educación

Docentes marcharon en La Plata y reclamaron mejoras salariales frente al Ministerio de Educación
6 de Mayo de 2026 | 13:46

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Una nueva jornada de protesta docente se llevó a cabo en La Plata, con una movilización que incluyó un corte de tránsito y reclamos frente a la sede del Ministerio de Educación bonaerense.

La protesta comenzó en horas de la mañana frente a la Gobernación, desde donde los manifestantes marcharon hacia la Dirección General de Cultura y Educación, donde concentraron sus principales reclamos. La movilización fue impulsada por sectores docentes agrupados en la lista Multicolor.

Durante la jornada, se registraron cortes parciales de tránsito en la zona céntrica, lo que generó demoras en la circulación vehicular.

En ese marco, una docente, María Díaz, expresó: “Hoy nos vamos a concentrar en la Gobernación para movilizarnos hasta la Dirección General de Cultura y Educación en la ciudad de La Plata, en una marcha impulsada por la lista Multicolor de Suteba La Plata, porque la realidad es realmente preocupante. Tenemos que trabajar doble y triple cargo para llegar a fin de mes. Hoy, el salario de los docentes de la provincia de Buenos Aires está entre los más bajos del país”.

Además, remarcó que “hay muchos docentes a los que les adeudan el sueldo. Estamos denunciando esta situación desde hace meses, sobre todo compañeros que empezaron a trabajar este año y no han percibido aún su salario”.

Otro de los puntos señalados fue la situación social que atraviesan muchas familias. “También es súper preocupante porque han suspendido el programa Mesa, que daba una caja de alimentos a las familias de la provincia de Buenos Aires. Esto, en un marco de ajuste brutal por parte del gobierno nacional, es aún más complicado. No se puede ajustar con el alimento ni con el salario”, sostuvo.

Por último, los manifestantes exigieron a las conducciones sindicales la implementación de medidas más contundentes: “Le estamos pidiendo un verdadero plan de lucha, con asambleas y reuniones de delegados, porque en las escuelas hay bronca y descontento. Para defender la educación pública tenemos que visibilizar todos estos reclamos”.

La protesta se desarrolló sin incidentes, aunque con fuerte presencia policial para ordenar el tránsito en la zona.

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