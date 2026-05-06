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Desde adentro: así fue el corredor sanitario en La Plata para trasladar a una joven herida

La coordinación permitió un traslado veloz hacia el Hospital San Martín tras el accidente en un comercio 

6 de Mayo de 2026 | 16:35

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Una rápida maniobra de asistencia y la creación de un corredor seguro resultaron fundamentales para la atención de una mujer que sufrió un grave accidente laboral en Los Hornos. El hecho ocurrió en horas de la noche del martes, cuando comerciantes de la zona de 132 y avenida 60 alertaron sobre una joven con una herida profunda.

La víctima se produjo el corte en una mano de manera accidental mientras operaba una máquina. Ante la gravedad del cuadro y la necesidad de una intervención inmediata, el personal de la Secretaría de Seguridad de La Plata activó un protocolo de emergencia para facilitar el desplazamiento por las arterias de la Ciudad.

Para asegurar que el tiempo del traslado fuera mínimo, los agentes de seguridad crearon una vía de circulación libre e impidieron con maniobras cualquier obstáculo. Este despliegue permitió que el vehículo que trasladaba a la herida llegara de forma eficaz al H.I.G.A. San Martín.

Una vez en el centro de salud, el equipo médico de guardia recibió a la paciente y la derivó de forma directa al área de cirugía. 

Tras recibir el alta médica, la mujer destacó la importancia del accionar policial en un momento de extrema angustia. Según relató, le sugirieron que se dirigiera sin escalas al Hospital San Martín, ya que ese camino garantizaba una asistencia mucho más segura y rápida frente a la urgencia.

Asimismo, manifestó su profundo agradecimiento hacia los efectivos que participaron del operativo. La damnificada subrayó que, de no haber contado con la escolta y la apertura del tránsito, el tiempo de llegada habría sido considerablemente mayor. Además, lamentó la demora en el servicio de ambulancia, que no brindó una respuesta inmediata ante el llamado de emergencia.

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