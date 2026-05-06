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Buscan a la "Renoleta del bien", la reliquia que le robaron a un solidario estudiante de la UNLP

Buscan a la "Renoleta del bien", la reliquia que le robaron a un solidario estudiante de la UNLP
6 de Mayo de 2026 | 13:54

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Un estudiante de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) vive horas de profunda angustia por el robo de su Renoleta con la que no sólo concurría a la Facultad, sino que además acudía a una unidad sanitaria de Villa Elvira para atender a los niños del barrio en un trabajo que hace desde hace tiempo de forma voluntaria. 

El auto que sustrajeron es un Renault 4S, conocido popularmente como "Renoleta", y su dueño es Fausto Rafful, un joven oriundo de Junín y que en La Plata cursa el quinto año de la carrera para ser odontólogo. Ayer, cuando bajó del departamento en donde reside en pleno centro de la Ciudad -em 55 entre 4 y 5- para ir a cursar, se encontró con la triste novedad de que el coche no estaba. Leandro, su papá, le contó a EL DIA que en principio su hijo pensó que por error se lo pudo haber llevado una grúa municipal. Pero tras las averiguaciones pertinentes entró en la cuenta de que se trató indudablemente de un robo perpetrado en horas de la madrugada. 

El coche era la movilidad de Fausto en la Ciudad. Además de llevarlo a la unidad académica situada en 1 y 50, también era el medio de locomoción para llegar al Centro de Atención Primaria de Villa Elvira, en donde atendía a los niños carenciados en una labor que efectuaba "ad honorem" y con muchísimo entusiasmo. “El tipo 2 vio el auto, pero cuando se levantó ya no estaba”, afirmó. 

Por otro, lado la "Renoleta", modelo 1971, era una reliquia familiar. Leandro contó que la adquirió cuando Fausto era niño. Sin ser mecánico, le hizo el motor y el tren delantero y pudieron recorrer juntos varios paisajes de la Argentina, incluyendo un viaje a San Martín de los Andes, en donde pasaron "varios días de campamento, durmiendo en carpa". 

"El robo lo dejó muy mal a Fausto, y deseamos que el auto aparezca para que el pueda seguir moviéndose en La Plata y continuar con sus actividades solidarias", expresó el padre. El vehículo tiene toda la documentación en regla y la VTV está actualizada. "Conserva piezas originales, tiene llantas de aluminio y está muy bien parado más allá de que tiene sus detalles por el paso del tiempo", aseguró Leandro. 

Luego del robo, se radicó una denuncia policial en la Comisaría Primera de La Plata. Los familiares de Fausto pidieron a la comunidad que, a fin de que aparezca la "Renoleta", ante cualquier información es primordial comunicarse de inmediato con la mencionada seccional o dirigirse a ella en 53 entre 10 y 11. 

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