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Tragedia en Mendoza: un motociclista murió y otro resultó herido al desplomarse un árbol

Tragedia en Mendoza: un motociclista murió y otro resultó herido al desplomarse un árbol
6 de Mayo de 2026 | 20:43

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Un motociclista murió y otro resultó herido, tras haber sido alcanzados por un árbol, que se desprendió como consecuencia del fuerte viento Zonda que esta tarde azotó a Las Heras, al norte de la ciudad de Mendoza, la capital provincial.

El trágico episodio se produjo en la intersección de las calles Dorrego y Azcuénaga, donde un árbol de gran porte se desplomó por el viento en el preciso momento que los dos motociclistas pasaban por el lugar. Uno de ellos -de 23 años- murió en el acto, por el fuerte golpe recibido, mientras que el otro -de 44- quedó herido y fue trasladado a un nosocomio local.

Poco después, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el deceso del infortunado hombre, mientras que en el lugar del hecho trabajaron los bomberos y personal de la empresa Edemsa, ya que el árbol caído también arrastró cables de electricidad.

En tanto, la investigación del hecho quedó a cargo de la Oficina Fiscal, bajo las directivas de María Valencia Morro, quien dispuso el desplazamiento del grupo TEN para realizar las pericias correspondientes en la escena de la tragedia. Además, se removieron las dos motocicletas, ambas de 110 cc, para realizar los peritajes correspondientes.

 

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