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En La Plata lanzan una campaña solidaria para reunir abrigo para niños y niñas de la región

En La Plata lanzan una campaña solidaria para reunir abrigo para niños y niñas de la región
6 de Mayo de 2026 | 19:23

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Con la llegada de las bajas temperaturas, el proyecto solidario “Educando por el Barrio”, de Villa Elvira, lanzó la campaña de invierno “Abrigaditos” para reunir ropa y elementos de abrigo destinados a familias y chicos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad en distintos barrios de La Plata. La iniciativa busca recolectar camperas, mantas y zapatillas, además de aportes económicos para la compra de prendas nuevas.

Según difundieron desde la organización, actualmente necesitan camperas de nenas en talles 10, 12, 14, 16 y L, además de camperas de nenes en talles 4, 10, 12, 16 y S. También solicitan mantas y zapatillas para poder afrontar la temporada invernal. 

“Tu abrigo puede hacer la diferencia. ¡Sumemos calor!”, expresaron en las publicaciones de la campaña, que además invita a colaborar compartiendo la información en redes sociales para ampliar el alcance de la ayuda.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante donaciones al alias “educando2026.mp”, a nombre de Ana Gurina. Desde el espacio remarcaron que cada aporte permite adquirir elementos esenciales: “Si sumás $15.000 podemos comprar un pijama; con $20.000 una campera de abrigo y con $18.000 una manta”. Además, destacaron el trabajo comunitario que realizan en Villa Elvira y agradecieron “ser parte de esta red que abriga y acompaña”.

 

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