Grave accidente entre un auto y una bicicleta en City Bell: un hombre fue trasladado inconsciente

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Un grave accidente de tránsito ocurrió este martes en la zona de 474 y 20, en City Bell, donde un automóvil y una bicicleta colisionaron por causas que aún son materia de investigación.
Según informaron fuentes policiales, el siniestro involucró a un Fiat Siena blanco conducido por un hombre de 41 años, y una bicicleta rodado 29 tipo paseo de color negra, manejada por un hombre de aproximadamente 60 años.
Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron al ciclista inconsciente y en grave estado. Una ambulancia del SAME de Villa Elisa asistió a la víctima y la trasladó de urgencia al Hospital de Gonnet.
El conductor del automóvil resultó ileso, indicaron las fuentes.
La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó en manos de la UFI N°10 de La Plata. Además, se solicitaron pericias para determinar cómo se produjo la colisión.
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