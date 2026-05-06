Grave accidente entre un auto y una bicicleta en City Bell: un hombre fue trasladado inconsciente

Un grave accidente de tránsito ocurrió este martes en la zona de 474 y 20, en City Bell, donde un automóvil y una bicicleta colisionaron por causas que aún son materia de investigación.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro involucró a un Fiat Siena blanco conducido por un hombre de 41 años, y una bicicleta rodado 29 tipo paseo de color negra, manejada por un hombre de aproximadamente 60 años.

Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron al ciclista inconsciente y en grave estado. Una ambulancia del SAME de Villa Elisa asistió a la víctima y la trasladó de urgencia al Hospital de Gonnet.

El conductor del automóvil resultó ileso, indicaron las fuentes.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó en manos de la UFI N°10 de La Plata. Además, se solicitaron pericias para determinar cómo se produjo la colisión.