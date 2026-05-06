Violento accidente en el centro de La Plata: una moto atropelló a tres personas y dejó dos heridos

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En pleno centro de La Plata, sobre avenida 7 entre 47 y 48, un violento accidente casi termina en tragedia cuando una motocicleta atropelló a tres personas y dejó como saldo a dos heridos. Ocurrió a metros del Rectorado de la UNLP.
Según se indicó, la conductora del motovehículo habría chocado a tres personas cuando estas cruzaban por la mitad de la calle. Quién se llevó la peor parte es una joven que golpeó la cabeza contra la rambla, resultando con un corte en la cabeza y uno en el cuello.
Tanto la conductora como la transeúnte herida quedaron tendidas en la cinta asfáltica luego del impacto. Fueron asistidas en el lugar, al igual que las otras dos personas arrolladas, quiénes no sufrieron heridas de gravedad pero permanecieron en estado de shock tras la escena.
Finalmente, la ambulancia del SAME trasladó a la joven con una herida cortante en la cabeza y a la motociclista al Hospital San Martín, donde quedaron fuera de peligro. En el lugar se hizo presente personal policial y de Control Urbano para ordenar el tránsito, en una franja horaria de gran concurrencia y en pleno centro de La Plata.
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