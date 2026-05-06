Impresionante incendio y destrucción total en Ensenada que paralizó a los vecinos

Un impactante incendio generó momentos de tensión este martes en Ensenada, donde una vivienda ubicada en la esquina de Bossinga y Mitre quedó completamente destruida por las llamas. La enorme columna de humo pudo verse desde distintos puntos de la ciudad y alarmó a los vecinos de la zona, que siguieron con preocupación el avance del fuego.

Según informaron fuentes policiales, efectivos y bomberos acudieron rápidamente al lugar tras un llamado de emergencia y constataron un importante foco ígneo en la propiedad perteneciente a una vecina ensenadense.

Las llamas avanzaron con intensidad y alcanzaron parcialmente a viviendas linderas, aunque el trabajo de los equipos de emergencia permitió evitar una propagación mayor.

Después de varios minutos de trabajo, los bomberos lograron sofocar el incendio. A pesar de los daños materiales y de la destrucción total de la vivienda principal, no se registraron víctimas ni personas heridas. La UFI en turno tomó intervención para determinar cómo se originó el siniestro.