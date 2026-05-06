Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Impresionante incendio y destrucción total en Ensenada que paralizó a los vecinos

Impresionante incendio y destrucción total en Ensenada que paralizó a los vecinos
6 de Mayo de 2026 | 19:44

Escuchar esta nota

Un impactante incendio generó momentos de tensión este martes en Ensenada, donde una vivienda ubicada en la esquina de Bossinga y Mitre quedó completamente destruida por las llamas. La enorme columna de humo pudo verse desde distintos puntos de la ciudad y alarmó a los vecinos de la zona, que siguieron con preocupación el avance del fuego.

Según informaron fuentes policiales, efectivos y bomberos acudieron rápidamente al lugar tras un llamado de emergencia y constataron un importante foco ígneo en la propiedad perteneciente a una vecina ensenadense.

Las llamas avanzaron con intensidad y alcanzaron parcialmente a viviendas linderas, aunque el trabajo de los equipos de emergencia permitió evitar una propagación mayor.

Después de varios minutos de trabajo, los bomberos lograron sofocar el incendio. A pesar de los daños materiales y de la destrucción total de la vivienda principal, no se registraron víctimas ni personas heridas. La UFI en turno tomó intervención para determinar cómo se originó el siniestro.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes sufre en la altura de Cusco y pierde 1 a 0 por la cuarta fecha de la Copa Libertadores

Elevan a naranja el alerta por la tormenta en La Plata: "ciclogénesis profunda"

¿Un Hard Rock Café en La Plata? Cómo será la transformación del Estadio Único

Mensajes de “alto voltaje sexual”: así se enteró el ex de Adabel Guerrero de su infidelidad

Organizaciones sociales anunciaron piquetes y protestas para este jueves: afectará la Autopista La Plata

Mundial 2026, donde mirarlo por TV: dos plataformas anunciaron un acuerdo para transmitir los 104 partidos

Robo millonario frente a un banco en La Plata: detuvieron a un sospechoso tras allanamientos
+ Leidas

Estudiantes sufre en la altura de Cusco y pierde 1 a 0 por la cuarta fecha de la Copa Libertadores

Llueve en La Plata: hay alerta por tormentas severas y ráfagas de viento de hasta 90 km/h: ¿se extiende hasta el jueves?

¿Un Hard Rock Café en La Plata? Cómo será la transformación del Estadio Único

EL DÍA EN PERÚ | En fotos y video, así viven la previa copera los hinchas de Estudiantes

Elevan a naranja el alerta por la tormenta en La Plata: "ciclogénesis profunda"

Furia de Meloni por fotos falsas en ropa interior

VIDEO. Habilitaron el nuevo puente sobre el Arroyo El Gato en la 520: prueban el sistema hidráulico

Javier Milei está en serios problemas
Últimas noticias de Policiales

Grave accidente entre un auto y una bicicleta en City Bell: un hombre fue trasladado inconsciente

VIDEO. Violento choque en City Bell: dos automovilistas protagonizaron un choque y uno se estrelló con una columna

VIDEO. Violento accidente en el centro de La Plata: una moto atropelló a tres personas y dejó dos heridos

VIDEO. Desde adentro: así fue el corredor sanitario en La Plata para trasladar a una joven herida
La Ciudad
"Abrigaditos": en La Plata lanzan una campaña solidaria para reunir abrigo para niños y niñas de la región
Elevan a naranja el alerta por la tormenta en La Plata: "ciclogénesis profunda"
Organizaciones sociales anunciaron piquetes y protestas para este jueves: afectará la Autopista La Plata
De La Plata al mundo: un grupo de niñas competirá en el Mundial de Reggaetón en Montevideo
Docentes marcharon en La Plata y reclamaron mejoras salariales frente al Ministerio de Educación
Deportes
VIDEO. Estudiantes vs Cusco FC, por la Copa Libertadores: el gol de Colitto
El “Cacique” Medina y Piovi desde el palco en Cusco para ver a Estudiantes por Copa Libertadores
Estudiantes sufre en la altura de Cusco y pierde 1 a 0 por la cuarta fecha de la Copa Libertadores
La Reserva del Lobo empató 0 a 0 ante Rosario Central y puso en juego la clasificación
PSG, a la final de la Champions: defendió la ventaja ante el Bayern Munich y enfrentará al Arsenal
Información General
Alerta en Bariloche: un hombre contrajo hantavirus y aislaron a su familia
La Unión Argentina de Salud respaldó la reforma de la Ley de Salud Mental imagen
Qué es la enfermedad de Fabry: especialistas advirtieron sobre el retraso del diagnóstico
El cáncer y la enfermedad renal crónica entraron al sistema nacional de vigilancia epidemiológica
Cuál es la marca china que lanzó planes de ahorro en 84 cuotas: cuánto se paga por mes
Espectáculos
Mensajes de “alto voltaje sexual”: así se enteró el ex de Adabel Guerrero de su infidelidad
Llega "Elle", la precuela de Legalmente Rubia y ya se conocieron las primeras imágenes
De La Plata al mundo: un grupo de niñas competirá en el Mundial de Reggaetón en Montevideo
Mundial 2026, donde mirarlo por TV: dos plataformas anunciaron un acuerdo para transmitir los 104 partidos
La hija de Ricardo Fort contó cuánto gasta por irse de fiesta una noche en Miami y generó indignación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla