La Reserva de Gimnasia empató 0 a 0 ante Rosario Central y puso en juego la clasificación

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La Reserva de Gimnasia igualó 0-0 ante Rosario Central en el predio de Arroyo Seco, por la fecha 12 del Torneo Apertura Proyección. Con este resultado el Lobo quedó posicionado en la octava posición de la Zona A con 15 puntos, a tres unidades de River, cuarto, y el último clasificado hasta el momento a la siguiente instancia del campeonato.
En un partido sin demasiadas diferencias, en el cual, ninguno de los dos equipos logró romper la paridad, la igualdad le quedó justa al partido. Por su parte, el Tripero tuvo un regular primer tiempo, pero no pudo vencer la valla de Damián Fernández. Mientras que en el complemento, el Canalla generó más aproximaciones, pero sin llegadas nítidas.
A pesar de esto, en los minutos finales del juego, el encuentro se hizo de ida y vuelta, pero otra vez, los dos fallaron en la puntada final.
De esta manera, Gimnasia alcanzó la octava posición del grupo B con 15 puntos, producto de 4 triunfos, 3 empates y tres derrotas. Y quedó a tan solo 3 unidades del cuarto que es River Plate. De forma tal, a cuatro fechas de la finalización de la fase regular dle torneo, el Lobo deberá sumar la mayor cantidad posible en los partidos que restan, para no quedar sin chances de disputar los cuartos de final. La próxima semana recibe en el predio de Estancia Chica, en Abasto, a Banfield.
Por otro lado, con esta igualdad, la Academia rosarina escaló al tercer puesto del grupo con 20 puntos, y se encamina para sellar su pase a los playoffs del Torneo Proyección. La jornada venidera juegan ante Aldosivi en la Perla del Atlántico.
síntesis
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Rosario Central (0): Damián Fernández, Álvaro Guich, Leonardo Ríos, Marco Vicente, Joaquín Espina, Asael Oviedo, Facundo Piozzi, Kevin Gutiérrez, Thiago Ponce, Tomás Salteño y Paulo Bustos.
Gimnasia (0): Máximo Cabrera; Benjamín García, Jeremías Langa, Lucas Lamella, Mariano Ojeda; Francesco Paradela, Nicolás Sánchez, Leonel Troncoso; Francisco Ballesteros, Cayetano Bolzán y Brian Croce.
Estadio: Arroyo Seco.
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