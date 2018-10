Messi tuvo un día de furia: amonestado y crítico con su propio equipo

Furioso, Lionel Messi, encaró con mucha dureza al juez del encuentro entre Barcelona y Atlhetic de Bilbao por lo que fue amonestado.

El argentino, que arrancó el encuentro desde el banco de los suplentes, ingresó, fue decisivo a la hora del empate conquistado por su equipo y se desató al final de las acciones.

Messi no ocultó su enojo con la actuación del árbitro Santiago Jaime Lartre a quien increpó a la vista de todos: "Mirá todas las boludeces que les cobrás a ellos", le dijo el rosarino a los gritos.

Sin taparse la boca, la Pulga siguió contra el juez: "Te hacías el canchero. Me tenés que hablar bien, con respeto". Mientras un hombre de seguridad del Barcelona intentaba sin éxito apartarlo de la escaramuza, Messi insistió a los gritos: "Me estás amenazando, me estás amenazando".

Ya en los vestuarios y luego de ser amonestado, Messi insistió con sus quejas. Ahora contra la forma en que jugó Barcelona: "Tenemos que haceros más fuertes defensivamente. No puede ser que recibamos goles todos los partitos, ya que veníamos de un año donde era muy difícil hacernos gol y ahora pasamos a este año que a la mínima nos convierten".