Federico Fernández: “Lamentablemente, ser parte del Colón ya no es el sueño del pibe”

El primer bailarín del coliseo nacional, que llegará a La Plata de la mano de la compañía de danza que dirige, dijo que en el teatro se sufre el reflejo de las idas y vueltas de un país en crisis

| Publicado en Edición Impresa

Conocido por decir lo que piensa, sin importarle lo que puede llegar a generar, Federico Fernández, primer bailarín del Colón, no duda en asegurar que la situación que se vive dentro del teatro público no es más que el reflejo de lo que a nivel macro sucede en el país.

“Ser parte del Ballet Estable algunas veces es un orgullo y otras no tanto: son las idas y vueltas de un país que se refleja en un teatro público como el Colón”, manifestó el bailarín en diálogo con EL DIA.

Fernández, que comenzó a bailar a los 12 años y que a los 18 ya estaba en el Colón -tras pasar por el Ballet Argentino, el Ballet Concierto y el Ballet del Teatro Argentino-, reconoció que tuvo un “recorrido rápido, casi sin darme cuenta” que vivió como “una escalera de la cual no fui consciente en ese momento”.

A los 31, con una postura que no entiende de correcciones políticas, se mostró sin pelos en la lengua a la hora de hablar de la actualidad del primer coliseo nacional.

“Lamentablemente, no creo que siga siendo el sueño del pibe ser parte del Colón. Los bailarines prefieren irse al exterior. Si bien hay más concursos para ingresar al ballet, no son los suficientes, los criterios artísticos no ayudan tampoco y mucho menos las direcciones”.

Crítico con la gestión actual, aseguró que “el Colón es un ‘mundillo’ separado del resto” y tiró cifras exorbitantes de lo que dijo ser “puestos que se inventaron en estos últimos dos años” que, “ni de cerca”, se acercan a lo que alguno de los bailarines podría llegar a cobrar jamás. “Son contratos anuales de gente totalmente prescindible y en muchos casos inoperantes y funcionales a desmantelamiento de un teatro público”, tiró, picante.

“Siente mucho dolor con lo que está sucediendo en el país en general, todo me toca de la misma forma”, sostuvo Fernández, quien particularizó sobre su ambiente: “Puedo decirte que cada vez es más difícil para los independientes, pero sin dudas están los apasionados que tienen un interés genuino por la danza, y que sobreviven y se alimentan de conocimiento, de búsqueda y logran perdurar a pesar de las crisis espantosas como ésta”.

Dentro de este grupo de apasionados y de amantes de la danza se encuentra él, la ex bailarina ahora devenida en productora Karina Battilana y un grupo de personas que se tiraron a la pileta creando una compañía independiente con la que despuntan el vicio de las puntas de pie.

“Es maravilloso poder sobrevivir y seguir brindando cultura y arte desde el escenario”, consideró Fernández, director del Buenos Aires Ballet.

La compañía, creada hace ya casi tres años, nació por la necesidad de hacer llegar el arte del ballet clásico a los más diversos escenarios del país y la región aunque, también, y pensando en los propios bailarines, como una posibilidad concreta para poder realizar más funciones.

Integrada en general por bailarines del Colón, aunque con participaciones esporádicas de bailarines del Teatro Argentino y de otros coliseos latinoamericanos, Buenos Aires Ballet presenta una estructura de gala con pas de deux del repertorio internacional, entre las que se destacan, El Espectro de La Rosa, Bayadera, Coppelia, Insensatez con coreografía de Leonardo Reale. En algunas ocasiones son acompañados por cantantes de la Fundación Julio Bocca, quienes interpretan Bossa, Las Llamas de París, El Talismán y los tangos Orillera y A Buenos Aires.

En relación al esquema de sus espectáculos, el bailarín manifestó que a diferencia de otras compañías no hay una primera figura y un cuerpo de baile: son todos bailarines que interpretan los roles de solistas y primeros bailarines en el Colón. Entre el elenco “titular” figuran nombres como Ayelén Sánchez, Jiva Velazquez, Emilia Peredo Aguirre, Emanuel Abruzzo, Ludmila Galaverna, David Gómez y Eliana Figueroa, parte o ex del Colón; y algunos artistas independientes, como Julieta Zabalza, “una bailarina de Jazz como pocas hay en Argentina”, según advirtió Fernández.

Consultado sobre cómo es moverse en paralelo entre su dos facetas, como miembro estable del ballet del Colón y como director de la compañía, el bailarín aseguró que no hay interferencias.

“Quizás podríamos hacer más giras y más funciones pero con los compromisos de la temporada del Colón no podemos llevarlas adelante. Por eso hacemos más presentaciones por Capital, Gran Buenos Aires y el interior”, confesó.

En relación a las posibilidades artísticas que le dan uno y otro trabajo, aseguró que el hecho de desempeñarse en el Colón le permite “trabajar con coreógrafos nacionales e internacionales”, sumado al hecho de que se trata del escenario más importante del país. Y destacó la experiencia en la autogestión que está recibiendo al moverse en el ámbito independiente junto a la compañía porque “comprendés el detrás de escena mucho más”.

De todos modos, manifestó que ha podido capitalizar las dos experiencias y complementarlas. “Buenos Aires Ballet te da la posibilidad de hacer nuevos pas de deux y desafíos personales que luego te dan mayor seguridad escénica a la hora de subir al escenario del Colón”, sostuvo Fernández.

Buenos Aires Ballet, que iba a presentarse esta noche en el Teatro Metro, debió reprogramar la función para el 2 de diciembre.

Entusiasmado con el próximo debut de la compañía en La Plata, Fernández se mostró feliz por las venideras funciones de la compañía, entre las que resaltan una nueva función en el porteño ND/Ateneo -el 27 de octubre-; luego el festejo por los 3 años de la compañía en el Teatro El Círculo de Rosario donde nacieron como ballet -25 de noviembre-; para terminar, durante el verano, con su primera gira internacional, por países como El Salvador, Bolivia y Cuba.